Справа Марківа: записка прессекретаря "народного мера" Слов'янська підтвердила версію українського слідства

Записка експрессекретаря "народного мера" Слов'янська Стелли Хорошевої, яка знаходиться в розпорядженні українського слідства, підтверджує одну з версій про те, що італійський журналіст Андреа Рокеллі був убитий на Донбасі терористами з метою звинувачення українських військовослужбовців і в цілому України.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив журналістам, що ця записка підтверджує той факт, що т.зв. міністр оборони "ДНР", що утримував на той час Слов'янськ, Ігор Гіркін знав, що в місті знаходиться італійський журналіст Рокеллі, і планував зустріч з ним.

"Тому одна з версій слідства – могли виманити Рокеллі і російського перекладача Миронова до місця проведення бойових дій, спровокувати перестрілку, і не виключено, що вбити, щоб повісити їх загибель на українську сторону. А загибель журналістів завжди сприймається в цивілізованому світі як дуже серйозне порушення прав журналіста", – зазначив він.

За словами Геращенка, цей план вдався, тому що нацгвардієць Віталій Марків без будь-яких доказів зараз знаходиться в італійській в'язниці.

"І звинувачують не тільки Марківа, звинувачують державу Україна, що наші військовослужбовці спеціально відкрили вогонь по цивільних особах – журналістах", – додав заступник голови МВС.

Текст записки Хорошевої, яку знайшли в кишені перекладача Миронова mvs.gov.ua

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