Справа Марківа: записка прессекретаря "народного мера" Слов'янська підтвердила версію українського слідства

Записка експрессекретаря "народного мера" Слов'янська Стелли Хорошевої, яка знаходиться в розпорядженні українського слідства, підтверджує одну з версій про те, що італійський журналіст Андреа Рокеллі був убитий на Донбасі терористами з метою звинувачення українських військовослужбовців і в цілому України.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив журналістам, що ця записка підтверджує той факт, що т.зв. міністр оборони "ДНР", що утримував на той час Слов'янськ, Ігор Гіркін знав, що в місті знаходиться італійський журналіст Рокеллі, і планував зустріч з ним.

"Тому одна з версій слідства – могли виманити Рокеллі і російського перекладача Миронова до місця проведення бойових дій, спровокувати перестрілку, і не виключено, що вбити, щоб повісити їх загибель на українську сторону. А загибель журналістів завжди сприймається в цивілізованому світі як дуже серйозне порушення прав журналіста", – зазначив він.

За словами Геращенка, цей план вдався, тому що нацгвардієць Віталій Марків без будь-яких доказів зараз знаходиться в італійській в'язниці.

"І звинувачують не тільки Марківа, звинувачують державу Україна, що наші військовослужбовці спеціально відкрили вогонь по цивільних особах – журналістах", – додав заступник голови МВС.

Текст записки Хорошевої, яку знайшли в кишені перекладача Миронова mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Рокеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).

30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Рокеллі.

12 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.

17 січня 2020 року Верховна Рада прийняла заяву до влади Італії щодо апеляційного провадження українського нацгвардійця.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що 29 вересня в Італії відбудеться апеляційне оскарження вироку Марківу.

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