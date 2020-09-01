Акція на підтримку Віталія Марківа під італійським посольством у Києві 12 липня 2019 року.
Цей пост потрібно розповсюдити. Донести на різних мовах до ваших читачів.
Так, я розумію - не пройшло й чотири роки, як нарешті заворушилась наша слідча група. Так, я розумію - не пройшло й чотири роки, як запрацювала нарешті адвокатська група. Так, я розумію - втрачено багато часу. Часу, забраного у молодої людини. Людини, яка зараз собою уособлює не багато не мало - а Україну.
Так, ми всі розуміємо - судять не Марківа, судять Україну.
Але таки робота йде, але нарешті все заворушилось.
Але своїх кидати не можна. Тим більш там, де свій - це Україна.
Чекаємо на апеляційний суд.
Готуємось.
Волю Марківу.
Правду - Україні.
З допису на сторінці Міжнародної акції "Free Markiv":
"Нацгвардієць Віталій Марків не причетний до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі — докази МВС України
Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проміжні результати розслідування загибелі італійця у Слов’янську у 2014 році. Слідство наголошує, що українські солдати мали виключно стрілецьку зброю. Андреа Рокеллі згідно з розтином загинув від мінометних уламків. Мінометів на озброєнні у підрозділа Марківа не було. Встановлено чітку позицію Віталія на горі Карачун. Відстань між нею та місцем загибелі італійського журналіста — 1 км 760 м. З позиції Марківа місце загибелі взагалі не можна було побачити.
Слідство:
Встановило хронологію подій артилерійського обстрілу та встановило дійсні обставини загибелі Андреа Рокеллі.
Допитало 70 свідків, щоб встановити картину загибелі. Їхні покази чітко показують невинуватість Віталія.
Провело 7 слідчих експериментів зі свідками та очевидцями в Слов’янську та на горі Карачун (де знаходився Віталій під час подій) та 11 судових експертиз.
Українські правоохоронці закликали своїх італійських колег неупереджено розглянути справу, взяти до уваги докази, зібрані слідством в Україні, та знову запропонували провести спільно додаткові слідчі дії.
За весь час розслідування представники італійського слідства жодного разу не приїздили в Україну і не були на місці загибелі журналіста. Не допитали двох безпосередніх очевидців подій. Тобто слідство не було проведено в повному обсязі, а Віталій був позбавлений об’єктивного розслідування".
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