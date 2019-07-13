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Справа Марківа: суд Італії задумав нову підлість з ще одним українцем

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Італійський суд після винесення вироку нацгвардійцю Віталію Марківу направив в Генпрокуратуру запит про відкриття справи проти народного депутата України Богдана Матківського.

Про наміри суду повідомив голова Християнського товариства в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці в Facebook.

"Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата Богдана Матківського", – написав він.

Матківський був свідком у справі Марківа. У 2014 році він з іншим народним депутатом Андрієм Антонищаком очолював підрозділ Нацгвардії, в якому тоді служив Марків.

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"Дело" Маркива будет извержением вулкана для Италии

Протест під посольством Італії

Протест під посольством Італії

Facebook Oksana Tkachuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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Особа
Віталій Марків
Місце
Україна
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Думаю через годик другой вся нац шв аль вместе с Пецями Луценками и Геращенками будет спасаться от европейского гнева где -нить в диких сельвах Латинской Амрики.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Думаю через годик другой вся нац шваль вместе с Пецями Луценками и Геращенками будет спасаться от европейского гнева где -нить в диких сельвах Латинской Амрики.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А шо там Петрилло, уже готовит чемоданчик с вещичками? Скоро и его посодют.
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