Справа Марківа: суд Італії задумав нову підлість з ще одним українцем

Італійський суд після винесення вироку нацгвардійцю Віталію Марківу направив в Генпрокуратуру запит про відкриття справи проти народного депутата України Богдана Матківського.
Про наміри суду повідомив голова Християнського товариства в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці в Facebook.
"Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата Богдана Матківського", – написав він.
Матківський був свідком у справі Марківа. У 2014 році він з іншим народним депутатом Андрієм Антонищаком очолював підрозділ Нацгвардії, в якому тоді служив Марків.
Протест під посольством Італії
Facebook Oksana Tkachuk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.
Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.
Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.
12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.
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