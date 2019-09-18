Головна Новини
18 вересня • оновлено в 11:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Справа Майдану: під варту взяли ексзаступника міністра внутрішніх справ

1.7т Читати матеріал російською

Колишнього заступника міністра внутрішніх справ України взяли під варту у зв'язку зі справою Майдану.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України. Підозрюють його в організації перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів.

Завдяки цьому правоохоронці змогли перешкоджати проведенню протестів на Майдані, що призвело до масових жертв серед мітингувальників.

Новини
Майдану не буде? Історик спрогнозував, чим закінчиться правління Зеленського

Йдеться про період із 18 лютого по 20 лютого 2014 року.

"Дії призвели до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств і замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва", – зазначається в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня 2019-го Дніпровський районний суд Києва виправдав ексбійця "Беркута" Андрія Хандрикіна, який звинувачувався у побитті й тортурах активістів Євромайдану.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А организатор небесной CKOTНИ, пашинский где?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А как же всеобщая амнистия по делам майдана? Неужели она не работает и убийц беркутовцев все же поселят возле параши?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Где плять арест Парубия?!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Он Алекс
Он Алекс
Алексей Смирнов, сразу после ареста путина
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel