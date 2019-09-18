Справа Майдану: під варту взяли ексзаступника міністра внутрішніх справ

Колишнього заступника міністра внутрішніх справ України взяли під варту у зв'язку зі справою Майдану.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України. Підозрюють його в організації перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів.

Завдяки цьому правоохоронці змогли перешкоджати проведенню протестів на Майдані, що призвело до масових жертв серед мітингувальників.

Йдеться про період із 18 лютого по 20 лютого 2014 року.

"Дії призвели до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств і замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва", – зазначається в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня 2019-го Дніпровський районний суд Києва виправдав ексбійця "Беркута" Андрія Хандрикіна, який звинувачувався у побитті й тортурах активістів Євромайдану.

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