"Король контрабанди": адвокат розповів, як Зеленський "підклав свиню" Альперіну

Заяви президента України Володимира Зеленського про "хрещеного батька контрабанди" Вадима Альперіна можна розцінювати як прямий тиск на суд.
Таку думку озвучив адвокат Ігор Степанов в ефірі ObozTV. Він пояснив, що слова Зеленського фактично забезпечили Альперіну обвинувальний вирок.
"Якщо президент, гарант Конституції, називає Альперіна контрабандистом, каже – "знайдіть його і отримаєте від мене подарунок", то це прямий тиск на суд. І це є чинником, який уже зараз забезпечує обвинувальний вирок", – зазначив Степанов.
"Такі речі неприпустимі", – наголосив він.
Юрист підтвердив, що таким чином Зеленський "підклав свиню" суду.
"Ну звісно. Президент задав тренд, в якому розглядатиметься справа Альперіна. Навіть якщо там немає складу злочину або, припустимо, він цього не робив, судді вже не зможуть ігнорувати цей заклик президента, і те, що його (Альперіна. – Ред.) вже назвали злочинцем", – прокоментував адвокат.
Раніше Зеленський просив допомоги у затриманні Альперіна
Facebook Володимира Зеленського
При цьому, за його словами, звільнення Альперіна під заставу – нормальна правова практика.
"Альперина притягують до кримінальної відповідальності, яка закінчиться або виправдувальним, або обвинувальним вироком. А застава – це тільки запобіжний захід. Це не покарання", – пояснив Степанов.
"Якщо Альперін порушить умови застави – наприклад, не з'явиться до слідчого, до суду або до прокурора – цю заставу отримає держава. А йому обиратиметься інший запобіжний захід. Люди часто плутають, кажуть: ось, він вийшов. Ні, це просто спосіб забезпечення кримінального провадження", – констатував він.
Адвокат додав, що в будь-якому разі в Україні існує механізм заочного притягнення до кримінальної відповідальності, тобто вирок може бути винесений навіть за відсутності обвинуваченого.
Альперін і його адвокат біля САП
Facebook Вадима Альперіна
Вадим Альперін і Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні намагаються розкрити величезну схему контрабанди. За попередніми оцінками, її обіг міг складати сотні мільйонів, якщо не мільярдів гривень.
26 листопада НАБУ заарештувало одного з можливих учасників схеми – заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського. Разом із ним були затримані ще 9 осіб.
Одеський бізнесмен Вадим Альперін, який вважається "головним гравцем" у схемах, встиг сховатися.
Незабаром після цього Володимир Зеленський попросив допомоги у затриманні Альперина: президент України назвав його "хрещеним батьком контрабанди" і пообіцяв "цінний подарунок" за його затримання.
Адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт "нічого не знає" про розшук і сам з'явиться до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперина під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн грн.
2 грудня Вадим Альперін вніс 70 млн гривень застави та вийшов з СІЗО. "З першим снігом, Київ!" – написав він після звільнення на своєму Facebook.
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