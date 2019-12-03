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3 грудня • оновлено в 20:35
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"Король контрабанди": адвокат розповів, як Зеленський "підклав свиню" Альперіну

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Заяви президента України Володимира Зеленського про "хрещеного батька контрабанди" Вадима Альперіна можна розцінювати як прямий тиск на суд.

Таку думку озвучив адвокат Ігор Степанов в ефірі ObozTV. Він пояснив, що слова Зеленського фактично забезпечили Альперіну обвинувальний вирок.

"Якщо президент, гарант Конституції, називає Альперіна контрабандистом, каже – "знайдіть його і отримаєте від мене подарунок", то це прямий тиск на суд. І це є чинником, який уже зараз забезпечує обвинувальний вирок", – зазначив Степанов.

"Такі речі неприпустимі", – наголосив він.

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Юрист підтвердив, що таким чином Зеленський "підклав свиню" суду.

"Ну звісно. Президент задав тренд, в якому розглядатиметься справа Альперіна. Навіть якщо там немає складу злочину або, припустимо, він цього не робив, судді вже не зможуть ігнорувати цей заклик президента, і те, що його (Альперіна. – Ред.) вже назвали злочинцем", – прокоментував адвокат.

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Facebook Володимира Зеленського

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При цьому, за його словами, звільнення Альперіна під заставу – нормальна правова практика.

"Альперина притягують до кримінальної відповідальності, яка закінчиться або виправдувальним, або обвинувальним вироком. А застава – це тільки запобіжний захід. Це не покарання", – пояснив Степанов.

"Якщо Альперін порушить умови застави – наприклад, не з'явиться до слідчого, до суду або до прокурора – цю заставу отримає держава. А йому обиратиметься інший запобіжний захід. Люди часто плутають, кажуть: ось, він вийшов. Ні, це просто спосіб забезпечення кримінального провадження", – констатував він.

Адвокат додав, що в будь-якому разі в Україні існує механізм заочного притягнення до кримінальної відповідальності, тобто вирок може бути винесений навіть за відсутності обвинуваченого.

Альперін і його адвокат біля САП

Альперін і його адвокат біля САП

Facebook Вадима Альперіна

Вадим Альперін і Володимир Зеленський

Вадим Альперін і Володимир Зеленський

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Контрабанда в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Вадим Альперін Володимир Зеленський Ігор Степанов
Місце
Україна
Теги
контрабанда Вищий антикорупційний суд Національне антикорупційне бюро України
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
пусть адвокат повякает-скоро в Украине будет другой суд..Суд Линча..
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Махно Володимир
Махно Володимир
адвакат альперина ты мразь! не того защищаешь! а потом вы жалуетесь что вас бьют и поджигают вам авто.
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4
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Махно Володимир, а для них бабло превыше всего...
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