Справа Кернеса: Луценко розповів, хто "врятував" мера Харкова

Генеральний прокурор Юрій Луценко стверджує, що до закриття справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса причетні народні депутати.

"Я точно знаю, що пан Кернес проводив переговори з народними депутатами, щоб йому допомогли закрити цю справу", - розповів він про "кулуарної" частини справи в інтерв'ю "Українській правді".

На прохання назвати конкретні прізвища Луценко відповів, що не можу їх озвучити, оскільки "докази ще не сформовані до кінця".

У той же час генпрокурор запевнив, що ніхто з них не приходив до нього особисто "домовлятися":

"Ні, я все-таки керівник правоохоронної системи, тому знаю трохи більше, ніж можу сказати. Слідкуйте, будь ласка, на наступних виборах, хто з нових обранців з'явиться на Харківському міському окрузі. Це буде вам відповідь на питання про те, хто це готував . Це такий подарунок до дня народження пана Кернеса", - пояснив глава ГПУ.

Також Луценко запевнив, що робитиме все від нього залежне, щоб суддя, який закрив справу мера Харкова, "був покараний за план порятунку нерядового Кернеса".

За його словами, всі 19 прокурорів, які представляли сторону обвинувачення, не з'являлися на засідання суду, оскільки повинні були готуватися до дебатів.

"Ми мали право, як і сторона захисту, просити час на підготовку до дебатів. За аналогією візьміть суд над Януковичем. Коли адвокати просять дати їм час на підготовку, суддя на це йде. Наприклад, можна просити місяць, але отримати 15 днів. Але не можна просто за відсутності однієї зі сторін продовжувати засідання", - додав генпрокурор.

За словами Луценка, "якщо хтось і впливав на судовий процес для такого рішення, то це точно не прокуратура".

Також він спростував наявність "фактора президента" в цій справі.

"Я ще раз можу сказати, що до цього рішення, як і до будь-яких інших рішень судів, за моїми даними, Петро Олексійович точно не причетний. Щодо нашого враження (у справі Кернеса - ред.), то ми зійшлися на тому, що апеляція повинна поставити все в законне русло ".

Луценко також зізнався, що, бувало, обмінювався з Порошенком "не зовсім цензурними враженнями від того чи іншого рішення суду".

"Давайте поставимо всі крапки над "і". Розмови про те, що президент контролює судову систему, є абсолютною маячнею", - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський райсуд Полтави розглядав справу Кернеса більше трьох років. За версією прокуратури, він і два його охоронця в березні 2014 роки вкрали і побили учасників євромайдан Сергія Ряполова і Олександра Кутяніна. 2 березня 2015 року Генеральна прокуратура України повідомила Кернеса про підозру, а 26 березня того ж року справу було передано до суду.

10 серпня суд закрив кримінальну виробництво в справі Кернеса, розцінивши систематичну неявку прокурорів на дебати як відмова від обвинувачення.

У свою чергу, генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що суддя порушив всі законодавчі норми, тому буде відповідати за завідомо неправосудне рішення. Крім того, в НАЗК пообіцяли перевірити декларацію судді Антонова, який прийняв резонансне рішення.