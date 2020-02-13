Справа Гримчака: ВАКС оголосив запобіжний захід

Колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрію Гримчаку продовжили домашній арешт до 13 квітня.

Клопотання про продовження запобіжного заходу задовольнив Вищий антикорупційний суд, повідомили на офіційній сторінці ВАКС в Facebook.

Там зазначають, що цілодобовий арешт продовжили на два місяці.

Юрій Гримчак 5 Канал

Нагадаємо, колишній заступник міністра підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - зловживання впливом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Юрія Гримчака звільнили з-під варти під домашній арешт. Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook дружина ексчиновника Юлія Гримчак. Інформацію про звільнення підтвердив і адвокат Дмитро Мельник.

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