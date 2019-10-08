Справа Гримчака: суд виніс нове рішення

Печерський районний суд Києва залишив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, затриманого 14 серпня, під вартою ще на один місяць.

Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомила у Facebook дружина Гримчака Юлія.

"Гримчака залишили під вартою!" – написала вона.

Гримчака залишили під вартою Скріншот

Як уточнює "Українська правда", у Генеральній прокуратурі підтвердили, що Гримчака залишили у СІЗО до 14 листопада.

При цьому у пресслужбі запевнили, що досудове розслідування у листопаді не припинять – навіть якщо в ГПУ вже не буде цієї функції, його передадуть за підслідністю до іншого органу.

Гримчака залишили під вартою 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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