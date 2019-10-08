Справа Гримчака: суд виніс нове рішення

Печерський районний суд Києва залишив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, затриманого 14 серпня, під вартою ще на один місяць.
Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомила у Facebook дружина Гримчака Юлія.
"Гримчака залишили під вартою!" – написала вона.
Гримчака залишили під вартою
Скріншот
Як уточнює "Українська правда", у Генеральній прокуратурі підтвердили, що Гримчака залишили у СІЗО до 14 листопада.
При цьому у пресслужбі запевнили, що досудове розслідування у листопаді не припинять – навіть якщо в ГПУ вже не буде цієї функції, його передадуть за підслідністю до іншого органу.
Гримчака залишили під вартою
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 серпня представники СБУ разом із НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.
Разом із Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.
Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була здійснена фальсифікація.
Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар у розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.
Адвокатка Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабаря не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього нібито вилучили півмільйона календариків.
Журналіст Юрій Бутусов вказав на кілька парадоксів у справі Гримчака.
6 вересня Апеляційний суд постановив залишити Гримчака під вартою.
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