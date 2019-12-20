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20 грудня • оновлено в 21:06
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Справа Гримчака: суд у 3 рази зменшив заставу ексчиновнику

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У четвер, 20 грудня, Вищий антикорупційний суд залишив чинним арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, зменшивши суму застави в три рази.

Як повідомляється на порталі Судова влада України, замість 5 млн 999 тис. 283 гривень ексчиновника зобов'язали заплатити 1 млн 999 тис. 761 гривень.

"Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави з 3123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 1 041", – сказано в повідомленні.

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Справа Гримчака: суд у 3 рази зменшив заставу

Справа Гримчака: суд у 3 рази зменшив заставу

my.ua

Відзначається, що засідання проходило в форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебуває в Чернігівському слідчому ізоляторі.

При цьому 11 грудня слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт "помічнику" Гримчака, якого слідство вважає співучасником злочину.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд залишив Гримчака під вартою, не задовольнивши скаргу його захисту.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Затримання Гримчака
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
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