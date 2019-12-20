Справа Гримчака: суд у 3 рази зменшив заставу ексчиновнику

У четвер, 20 грудня, Вищий антикорупційний суд залишив чинним арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, зменшивши суму застави в три рази.
Як повідомляється на порталі Судова влада України, замість 5 млн 999 тис. 283 гривень ексчиновника зобов'язали заплатити 1 млн 999 тис. 761 гривень.
"Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави з 3123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 1 041", – сказано в повідомленні.
Справа Гримчака: суд у 3 рази зменшив заставу
my.ua
Відзначається, що засідання проходило в форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебуває в Чернігівському слідчому ізоляторі.
При цьому 11 грудня слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт "помічнику" Гримчака, якого слідство вважає співучасником злочину.
Нагадаємо, раніше Апеляційний суд залишив Гримчака під вартою, не задовольнивши скаргу його захисту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.
Разом з Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.
Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була вчинена фальсифікація.
Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.
Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабара не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього нібито вилучили півмільйона календариків.
Журналіст Юрій Бутусов вказав на кілька парадоксів у справі Гримчака.
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