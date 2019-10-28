Справа Гладковського: Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення

Вищий антикорупційний суд України відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про притягнення експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за неявку до детективів відомства.

Рішення було ухвалене на засіданні в понеділок, 28 жовтня, передає "5 канал".

"Відмовити в задоволенні клопотання Національного антикорупційного бюро України про накладення грошового стягнення з Гладковського", – повідомив суддя.

Нагадаємо, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неявку за викликом детективів 19 липня.

Олег Гладковський 9news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 млн гривень застави.

21 жовтня він вийшов на свободу. За нього внесли заставу 10 млн грн.

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