Справа Гладковського: Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення

Вищий антикорупційний суд України відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про притягнення експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за неявку до детективів відомства.
Рішення було ухвалене на засіданні в понеділок, 28 жовтня, передає "5 канал".
"Відмовити в задоволенні клопотання Національного антикорупційного бюро України про накладення грошового стягнення з Гладковського", – повідомив суддя.
Нагадаємо, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неявку за викликом детективів 19 липня.
Олег Гладковський
9news
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подавати в суд на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.
У липні 2019 Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом установи з моменту її створення e 2005 році до призначення на держслужбу).
Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ, того ж дня він оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.
8 жовтня детективи НАБУ повідомили Гладковському про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 млн гривень застави.
21 жовтня він вийшов на свободу. За нього внесли заставу 10 млн грн.
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