Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 12:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Справа Гладковського: Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення

3.8т Читати матеріал російською

Вищий антикорупційний суд України відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про притягнення експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за неявку до детективів відомства.

Рішення було ухвалене на засіданні в понеділок, 28 жовтня, передає "5 канал".

"Відмовити в задоволенні клопотання Національного антикорупційного бюро України про накладення грошового стягнення з Гладковського", – повідомив суддя.

Новини
НАБУ подало новий позов проти Гладковського: у ексчиновника обурені

Нагадаємо, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неявку за викликом детективів 19 липня.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

9news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 млн гривень застави.

  • 21 жовтня він вийшов на свободу. За нього внесли заставу 10 млн грн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки