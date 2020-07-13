Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Мангера залишили під вартою: спливли погрози свідкам
Підозрюваного у справі про вбивство Катерини Гандзюк главу Херсонської облради Владислава Мангера залишили під вартою.
Таке рішення 13 липня ухвалив Київський апеляційний суд, передає hromadske. Скаргу на утримання під вартою подали адвокати. Вони наполягають, що підозра нібито необґрунтована, а справа сфальсифікована (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Сам Мангер просив звільнити його з-під варти, стверджуючи про причетність до вбивства Гандзюк СБУ. Зокрема, Мангер вказав на генерала Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа в справі Гандзюк.
Прокурор Андрій Синюк просив залишити підозрюваного під вартою. Він підкреслив, що існувала реальна загроза життю і здоров'ю свідків і тому вони звернулися до суду з проханням змінити підозрюваному запобіжний захід.
Погрози свідкам і їх родичам надходили через телефонні дзвінки, записки, словесно. Свідки вважають, що за цими погрозами стоїть Мангер.
Захист зі свого боку стверджує, що якщо погрози і були, то Мангер за цим не стоїть.
Раніше Печерський суд Києва заарештував Мангера до 28 липня. Він був затриманий 16 червня в лікарні Херсона й доставлений до суду в Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Організатора злочину Олексія Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора та в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого та розпорядився передати його Україні.
16 березня 2020 року Левіна було екстрадовано до України болгарськими правоохоронцями.
Що стосується Владислава Мангера, то йому 11 лютого 2019 року оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
15 лютого 2019 року було внесено заставу й підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
27 квітня Офіс генерального прокурора України та СБУ заявили, що завершили досудове розслідування в гучній справі про вбивство Гандзюк.
Кінцевим замовником злочину було названо чинного голову Херсонської облради Владислава Мангера, а організатором вбивства – представника банди "москалів" Олексія Левіна.
25 травня стало відомо, що Левіна залишили під арештом до липня.