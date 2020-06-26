Справа Гандзюк: суд виніс нове рішення щодо фігуранта

Розслідування 16:34, 26.06.2020 Оновлено: 16:41, 26.06.2020

Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці термін утримання під вартою Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляється в Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?". Левіна залишили під вартою до 24 серпня.

Активісти зазначили, що Левін і його адвокати влаштували "цирк" у суді.

Cкрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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