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Справа Гандзюк: суд виніс нове рішення щодо фігуранта

Розслідування
1,8 т.
Арешт Олексія Левіна продовжили на два місяці

Арешт Олексія Левіна продовжили на два місяці

Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці термін утримання під вартою Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляється в Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?". Левіна залишили під вартою до 24 серпня.

Активісти зазначили, що Левін і його адвокати влаштували "цирк" у суді.

Cкрін Facebook

Cкрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українавбивствопомерла Катя ГандзюкПечерський судКатерина Гандзюк
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