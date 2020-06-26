Справа Гандзюк: суд виніс нове рішення щодо фігуранта
Арешт Олексія Левіна продовжили на два місяці
Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці термін утримання під вартою Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Про це повідомляється в Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?". Левіна залишили під вартою до 24 серпня.
Активісти зазначили, що Левін і його адвокати влаштували "цирк" у суді.
Cкрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Організатора злочину Олексія Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора та в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого та розпорядився передати його Україні.
16 березня 2020 року Левіна було екстрадовано до України болгарськими правоохоронцями.
27 квітня Офіс генерального прокурора України і СБУ заявили, що завершили досудове розслідування у гучній справі про вбивство Гандзюк.
Кінцевим замовником злочину був названий діючий голова Херсонської облради Владислав Мангер, а організатором вбивства – Левін.
25 травня стало відомо, що Левіна залишили під арештом до липня.