Справа Гандзюк: суд ухвалив нове рішення щодо Мангера

Шевченківський суд частково задовольнив клопотання прокуратури стосовно підозрюваного в організації вбивства активісти Катерини Гандзюк Владислава Мангера, якого раніше виключили з "Батьківщині".
Так, ухвалене рішення відсторонити його з посади голови Херсонської обласної ради на місяць — до 6 квітня 2019 року, передає "Громадське".
Зі свого боку прокуратура просила відсторонення на два місяці, підкреслюючи, що Мангер може здійснювати тиск на діючих і потенційних свідків у справі, зокрема працівників Херсонської обласної ради.
Владислав Мангер
Без табу
Також звинувачення вважає, що, перебуваючи на посаді, Мангер може знищити докази і перешкоджати слідству.
Водночас адвокати стверджують, що всі зусилля прокуратури були спершу спрямовані на зняття Мангера з посади як представника опозиційної сили перед виборами в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу порушили за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.
Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави.
15 лютого застава була внесена і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
Пізніше Мангер заявив, що є жертвою в справі про вбивство активістки.
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