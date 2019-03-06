Справа Гандзюк: суд ухвалив нове рішення щодо Мангера

Шевченківський суд частково задовольнив клопотання прокуратури стосовно підозрюваного в організації вбивства активісти Катерини Гандзюк Владислава Мангера, якого раніше виключили з "Батьківщині".

Так, ухвалене рішення відсторонити його з посади голови Херсонської обласної ради на місяць — до 6 квітня 2019 року, передає "Громадське".

Зі свого боку прокуратура просила відсторонення на два місяці, підкреслюючи, що Мангер може здійснювати тиск на діючих і потенційних свідків у справі, зокрема працівників Херсонської обласної ради.

Владислав Мангер Без табу

Також звинувачення вважає, що, перебуваючи на посаді, Мангер може знищити докази і перешкоджати слідству.

Водночас адвокати стверджують, що всі зусилля прокуратури були спершу спрямовані на зняття Мангера з посади як представника опозиційної сили перед виборами в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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