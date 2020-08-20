Справа Гандзюк: суд ухвалив нове рішення по головним підозрюваним. Відео
Два головних підозрюваних у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер і Олексій Левін арештовані до 18 жовтня 2020 року.
Відповідне рішення в середу, 19 серпня, прийняв Дніпровський районний суд Києва. Відео з засідання опублікував адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.
Голову Херсонської обласної державної адміністрації і експомічника депутата ОДА заарештували без права внесення застави.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Розслідування у справі вбивства херсонської активістки продовжили до 29 липня у зв'язку із з'ясуванням раніше невідомих обставин.