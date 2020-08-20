Справа Гандзюк: суд ухвалив нове рішення по головним підозрюваним. Відео

Карина Бондаренко Розслідування 06:03, 20.08.2020

Два головних підозрюваних у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер і Олексій Левін арештовані до 18 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення в середу, 19 серпня, прийняв Дніпровський районний суд Києва. Відео з засідання опублікував адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Голову Херсонської обласної державної адміністрації і експомічника депутата ОДА заарештували без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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