Справа Гандзюк: суд ухвалив нове рішення по головним підозрюваним. Відео

Суд прийняв нове рішення по головним підозрюваним у вбивстві Гандзюк. Колаж

Два головних підозрюваних у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер і Олексій Левін арештовані до 18 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення в середу, 19 серпня, прийняв Дніпровський районний суд Києва. Відео з засідання опублікував адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Голову Херсонської обласної державної адміністрації і експомічника депутата ОДА заарештували без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

Розслідування у справі вбивства херсонської активістки продовжили до 29 липня у зв'язку із з'ясуванням раніше невідомих обставин.

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