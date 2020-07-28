Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна передали до суду

Вікторія Довгань Розслідування 11:55, 28.07.2020 Оновлено: 12:05, 28.07.2020

Обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна за фактом замовлення та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк передано до суду.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора. Зокрема досудове розслідування встановило, що Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України).

"Наразі обоє перебувають під вартою: строк запобіжного заходу голови облради продовжено до 11 вересня 2020 року, а іншого підозрюваного – до 24 серпня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Також прокурори нагадали, що раніше судом було визнано винними та засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на херсонську активістку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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