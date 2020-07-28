Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна передали до суду
Обвинувальний акт щодо Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк передали до суду. Апостроф
Обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна за фактом замовлення та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк передано до суду.
Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора. Зокрема досудове розслідування встановило, що Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України).
"Наразі обоє перебувають під вартою: строк запобіжного заходу голови облради продовжено до 11 вересня 2020 року, а іншого підозрюваного – до 24 серпня 2020 року", – йдеться в повідомленні.
Також прокурори нагадали, що раніше судом було визнано винними та засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на херсонську активістку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Розслідування у справі вбивства херсонської активістки продовжили до 29 липня у зв'язку зі з'ясуванням раніше невідомих обставин.