Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні нападу на Катерину Гандзюк, у кардіологічному диспансері зачитали постанову суду про привід на засідання.

Він знаходиться в лікарні в реанімаційному відділенні, повідомив "Укрінформу" 14 червня адвокат Мангера Дмитро Ільченко. За його словами, стан здоров'я підозрюваного, а саме проблеми з серцем, не дозволяють йому з'явитися в суд.

"Було зачитано постанову про привід, після чого Мангер повідомив, що у нього немає фізичної можливості з'явитися в суд. Був запрошений черговий лікар, який після консультації з лікарською консультаційною комісією надав довідку про неможливість транспортування Мангера, про те, що транспортування завдасть шкоди його здоров'ю", – сказав Ільченко.

Як повідомив адвокат, після цього, згідно з 143 ст. КПК України, було прийнято рішення про неможливість доставки Мангера в суд, про що складено акт. Цей акт, разом із довідкою лікаря, буде спрямований до суду.

Ільченко наполягає на тому, що суд повинен відкласти розгляд справи до одужання Мангера.

За словами адвоката, якщо не виникнуть ускладнення, Мангер уже через тиждень може бути транспортабельним і брати участь у засіданнях.

Адвокат також стверджує, що про затягування процесу не йдеться. Нібито як тільки Мангер зможе бути транспортабельним, то навіть якщо буде потрібно медична підтримка, він братиме участь у судовому процесі.

"Візьмемо із собою медсестру, вона буде виконувати необхідні маніпуляції, брати участь [Мангер] буде, як тільки це буде в принципі можливо", – сказав Ільченко.

Нагадаємо, активісти раніше помітили автомобіль Мангера біля Херсонського обласного кардіологічного диспансеру. Вони вважають, що таким чином фігурант ховається від примусового приводу до суду.

Владислав Мангер

Як писав OBOZREVATEL, розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк продовжили до 29 липня у зв'язку із з'ясуванням раніше невідомих обставин.