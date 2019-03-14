Справа Гандзюк: ГПУ підготувала для Мангера сюрприз

Генеральна прокуратура України від 14 березня подасть апеляцію на рішення суду, за яким були зняті зобов'язання з підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера носити браслет.

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з вивчення відомостей про напади на Гандзюк, наслідок наполягає на безальтернативності його арешту.

"Буде подана апеляція на це рішення, і я дуже сподіваюся, що Апеляційний суд повернеться до закону, який передбачає безальтернативний арешт при замовному вбивстві", - сказав він.

Владислав Мангер "Ліга"

"Є безпрецедентні рішення Печерського суду, коли людина, яка підозрюється в скоєнні вбивства на замовлення, випускається під заставу з взагалі незрозумілою сумою в 4 млн грн ... Зараз ми отримали ще одне рішення суду, за яким і електронний браслет знятий з Мангера", - повідомив Луценко.

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