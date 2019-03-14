Справа Гандзюк: ГПУ підготувала для Мангера сюрприз

Генеральна прокуратура України від 14 березня подасть апеляцію на рішення суду, за яким були зняті зобов'язання з підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера носити браслет.
Як заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з вивчення відомостей про напади на Гандзюк, наслідок наполягає на безальтернативності його арешту.
"Буде подана апеляція на це рішення, і я дуже сподіваюся, що Апеляційний суд повернеться до закону, який передбачає безальтернативний арешт при замовному вбивстві", - сказав він.
Владислав Мангер
"Ліга"
"Є безпрецедентні рішення Печерського суду, коли людина, яка підозрюється в скоєнні вбивства на замовлення, випускається під заставу з взагалі незрозумілою сумою в 4 млн грн ... Зараз ми отримали ще одне рішення суду, за яким і електронний браслет знятий з Мангера", - повідомив Луценко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу порушили за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави.
15 лютого застава була внесена і підозрюваного главу Херсонської облради випустили з СІЗО.
Пізніше Мангер заявив, що є жертвою в справі про вбивство активістки.
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