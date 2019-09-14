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14 вересня • оновлено в 22:51
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/ Розслідування

Справа ексзаступника Пшонки отримала несподівану розв'язку

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Кримінальне провадження проти депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Рената Кузьміна, який за часів Віктора Януковича був заступником генпрокурора Віктора Пшонки, закрите.

Про таке рішення оголосила Генеральна прокуратура України, передає "Радіо Свобода". Розслідування, відкрите в липні 2014-го, припинилося 22 серпня 2019 року.

"У зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді та тим, що можливості їх отримати вичерпані", – заявили в Генпрокуратурі.

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Відзначимо, політика підозрювали в організації в 2010 році незаконного затримання ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка і підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Ренат Кузьмін

Ренат Кузьмін

aif.ua

Як писав OBOZREVATEL, перед виборами до Верховної Ради-2019 Верховний суд України відновив Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати.

Він отримав посвідчення нардепа і 29 серпня з'явився на засідання парламенту, хоча тоді його ім'я значилося в базі осіб, які переховуються від органів влади. Через це одна з журналісток подзвонила в поліцію. Того ж дня прізвище Кузьміна прибрали з бази МВС.

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Особа
Ренат Кузьмін
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура України розслідування "Опозиційна платформа - За життя" депутат
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Рейт Адам
Рейт Адам
Это уже новый прокурор,или ещё Луценко виноват?)))))
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Руденко Вован
Руденко Вован
Зегопники+остальные шлеперы.
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