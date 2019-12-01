Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Справа "діамантових прокурорів" отримала новий поворот: що далі

5.6т
Читати матеріал російською

Вищий антикорупційний суд відмовився розглядати справу "діамантових прокурорів" і повернув її до Голосіївського райсуду Києва.

Як повідомляє видання "Судовий репортер" з посиланням на постанову від 22 листопада, рішення ухвалене Апеляційною палатою антикорупційного суду за клопотанням захисника одного з обвинувачених. У доводах йдеться, що справою займалися слідчі і прокурори Генеральної прокуратури, а не НАБУ.

Прокурор Яніс Сімонов, який раніше представляв обвинувачення в суді і клопотав передати справу до Вищого антикорупційного суду, проти клопотання адвоката заперечував.

Новини
Зеленський наврочив: теща з "ЛНР" фiнансує сім'ю прокурора Харківщини

Апеляційна палата вважає, що справа дійсно не підсудна антикорупційному суду. Вирішуючи, куди направити справу, суд аналізував зміст обвинувального акта. А саме, що перша частина неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів передавалася в Києві в районі Одеської площі, біля ТЦ "Магелан", а решта 100 тис. доларів на вул. Фізкультури, 28, у Голосіївському районі Києва.

Місце скоєння злочину визнали вирішальним для визначення підсудності за Голосіївським судом.

24tv.ua

24tv.ua

"Діамантові прокурори" Олександр Корнієць та Володимир Шапакіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, фігурантами справи "діамантових прокурорів" є перший заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць, яких затримали в липні 2015 року за підозрою в отриманні 3 млн гривень хабара.

В результаті обшуку у них вдома і на роботі були вилучені гроші на загальну суму близько 500 тисяч доларів, а також діаманти і зброя.

Справа розглядалася в Голосіївському суді з березня 2016 року. Процес зупинився на стадії допиту свідків, явку яких не вдавалося забезпечити. Також взагалі не досліджувалися матеріали негласних слідчих розшукових дій.

У листопаді 2019 року, за клопотанням прокурорів ГПУ, справу передали в новостворений Вищий антикорупційний суд. Після повернення до Голосіївського суду справу повинні слухати спочатку іншим складом суду.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Павло Заяц
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олександр Корнієць
Місце
Україна Київ
Тег
Вищий антикорупційний суд
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
38
7
Смішно
2
Цікаво
18
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Значит дело закроют,восстановят их на работе, деньги вернут плюс заплатят ещё и компенсацию за время отсутствия на работе,вот такие реалии в нашей стране
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги