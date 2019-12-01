Справа "діамантових прокурорів" отримала новий поворот: що далі

Вищий антикорупційний суд відмовився розглядати справу "діамантових прокурорів" і повернув її до Голосіївського райсуду Києва.

Як повідомляє видання "Судовий репортер" з посиланням на постанову від 22 листопада, рішення ухвалене Апеляційною палатою антикорупційного суду за клопотанням захисника одного з обвинувачених. У доводах йдеться, що справою займалися слідчі і прокурори Генеральної прокуратури, а не НАБУ.

Прокурор Яніс Сімонов, який раніше представляв обвинувачення в суді і клопотав передати справу до Вищого антикорупційного суду, проти клопотання адвоката заперечував.

Апеляційна палата вважає, що справа дійсно не підсудна антикорупційному суду. Вирішуючи, куди направити справу, суд аналізував зміст обвинувального акта. А саме, що перша частина неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів передавалася в Києві в районі Одеської площі, біля ТЦ "Магелан", а решта 100 тис. доларів на вул. Фізкультури, 28, у Голосіївському районі Києва.

Місце скоєння злочину визнали вирішальним для визначення підсудності за Голосіївським судом.

24tv.ua "Діамантові прокурори" Олександр Корнієць та Володимир Шапакіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, фігурантами справи "діамантових прокурорів" є перший заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць, яких затримали в липні 2015 року за підозрою в отриманні 3 млн гривень хабара.

В результаті обшуку у них вдома і на роботі були вилучені гроші на загальну суму близько 500 тисяч доларів, а також діаманти і зброя.

Справа розглядалася в Голосіївському суді з березня 2016 року. Процес зупинився на стадії допиту свідків, явку яких не вдавалося забезпечити. Також взагалі не досліджувалися матеріали негласних слідчих розшукових дій.

У листопаді 2019 року, за клопотанням прокурорів ГПУ, справу передали в новостворений Вищий антикорупційний суд. Після повернення до Голосіївського суду справу повинні слухати спочатку іншим складом суду.

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