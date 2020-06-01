Справа Чорновол: суд продовжив домашній арешт екснардепці

Вікторія Довгань Розслідування 21:48, 1.06.2020 Оновлено: 21:48, 1.06.2020

Печерський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт екснардепці України Тетяні Чорновол. Її підозрюють у причетності до вбивства чоловіка під час підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Як пише ТСН, про це вона сама розповіла ЗМІ після засідання суду в понеділок, 1 червня.

"До серпня місяця, тобто два місяці, я можу перебувати в межах Київської області, міста Києва вдень, а вночі у мене нічний арешт", – пояснила Чорновол.

Тетяна Чорновол
delo.ua

Як писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

У вагоні бруд, на підлозі насіння: "Укрзалізниця" в перший же день потрапила в скандал

У Києві камера зафіксувала першого порушника ПДР

В Україні першого дня літа випав сніг: приголомшливі фото

Поліція зі стріляниною затримала "мінера" моста Метро в Києві

У Києві "мінер" погрожував підірвати міст Метро й був затриманий зі стріляниною. Усі деталі