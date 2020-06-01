Справа Чорновол: суд продовжив домашній арешт екснардепці

Печерський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт екснардепці України Тетяні Чорновол. Її підозрюють у причетності до вбивства чоловіка під час підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Як пише ТСН, про це вона сама розповіла ЗМІ після засідання суду в понеділок, 1 червня.

"До серпня місяця, тобто два місяці, я можу перебувати в межах Київської області, міста Києва вдень, а вночі у мене нічний арешт", – пояснила Чорновол.

Тетяна Чорновол delo.ua

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