Справа Чорновол: суд продовжив домашній арешт екснардепці

Печерський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт екснардепці України Тетяні Чорновол. Її підозрюють у причетності до вбивства чоловіка під час підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.
Як пише ТСН, про це вона сама розповіла ЗМІ після засідання суду в понеділок, 1 червня.
"До серпня місяця, тобто два місяці, я можу перебувати в межах Київської області, міста Києва вдень, а вночі у мене нічний арешт", – пояснила Чорновол.
Тетяна Чорновол
delo.ua
Як писав OBOZREVATEL:
10 квітня співробітники ДБР прийшли з обшуком до Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу в 2014 році офісу Партії регіонів.
Після цього їй повідомили про підозру. Зокрема, Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Пізніше Тетяна розповіла деталі про обшуки Державного бюро розслідувань в її будинку 10 квітня.
В кінці квітня суд змінив їй запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт.
Крім того, 24 травня Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань займається ще однією справою проти неї – про її автомат.
За її словами, суть справи в тому, що автомат здобутий в бою її чоловіком при звільненні Маріуполя, а значить – нелегально.
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