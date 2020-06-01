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1 червня • оновлено в 22:52
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Справа Чорновол: суд продовжив домашній арешт екснардепці

  • Печерський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт екснардепці Тетяні Чорновол до серпня

  • Її підозрюють у причетності до навмисного вбивства чоловіка під час підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році

  • Згідно з інсайдерською інформацією, загиблий чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі

  • Крім того, ще одне провадження проти Чорновол ДБР зареєструвало через її автомат

2.3т
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Печерський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт екснардепці України Тетяні Чорновол. Її підозрюють у причетності до вбивства чоловіка під час підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Як пише ТСН, про це вона сама розповіла ЗМІ після засідання суду в понеділок, 1 червня.

"До серпня місяця, тобто два місяці, я можу перебувати в межах Київської області, міста Києва вдень, а вночі у мене нічний арешт", – пояснила Чорновол.

Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол

delo.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Тетяна Чорновол
Місце
Україна
Тег
Печерський суд
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