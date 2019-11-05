Браковані бронежилети для ЗСУ за 100 млн грн: оголошено підозру 5 чиновникам Міноборони

Генеральна прокуратура України оголосила про підозру п'яти чиновникам Міністерства оборони, яких підозрюють у причетності до закупівлі 11 тисяч бракованих бронежилетів.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомляє пресслужба ГПУ. Йдеться про нанесення державі збитків майже на 100 млн грн.

"На думку слідства, чиновник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України, ймовірно діючи умисно та за попередньою змовою з іще чотирма особами зазначеного управління, з квітня 2019 по червень 2019 всупереч інтересам служби не виконали дії, які вони повинні були виконати, що призвело до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар МЗС-1-4" в кількості 11 000 на загальну суму близько 100 млн грн. Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – сказано в повідомленні.

Чиновникам Міноборони оголосили підозри у справі бронежилетів ua.news

Інформацію підтвердили на брифінгу директор ДБР Роман Труба, а також представник Генінспекціі ГПУ Микола Середа.

"Провівши відповідну балістичну експертизу, ми виявили, що ті бронежилети, які були поставлені, на 70% пробиваються. Було ухвалено рішення про оголошення підозри особам, які причетні до цього. Зокрема, це генерал-майор Збройних сил України, начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Марченко і його підлеглі", – розповів Середа.

Труба додав, що мова йде тільки про початок оголошення підозр. "Це все чиновники Міністерства оборони України. Це керівник Головного управління. Це два його заступника і два начальника відділу. Досудове розслідування у цьому провадженні ще триває", – пояснив він.

Роман Труба розповів про браковані бронежилети для ЗСУ ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Госбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

Під час обшуків Державного бюро розслідувань в Міністерстві оборони за фактом розкрадань під час закупівлі бронежилетів для ЗСУ були вилучені оригінали документів і електронні носії.

При цьому Роман Труба заявив, що ніяких претензій до нібито бракованих, за інформацією ГБР, бронежилетів минулих років випуску немає.

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