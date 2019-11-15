Справа "бракованих" бронежилетів: суд ухвалив рішення щодо чиновників Міноборони

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому чиновнику Міністерства оборони України, яких разом із генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ.

Зокрема, Михайлу Каморянському присудили утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 76 млн 840 тис. грн, передає "Укрінформ".

Відповідне рішення ухвалив увечері 14 листопада суддя Олег Білоцерківець.

Генерал-майор Дмитро Марченко

За словами представника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергія Місюри, крім арешту головного фігуранта справи – керівника цього відомства Дмитра Марченка, 13 листопада суд обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним.

Так, перший заступник начальника ГУРСМО ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті. Він також може внести заставу – понад 76 млн грн.

А ось замначальника управління Ольга Капінус і начальник відділу розробки речового майна Василь Саковець до 3 січня 2020 року пробудуть під домашнім арештом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Співробітники Держбюро розслідувань і Офісу генпрокурора провели до 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження щодо закупівлі для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

11 листопада суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного у закупівлі неякісних бронежилетів.

14 листопада ще чотирьох чиновників Міноборони взяли під варту у справі про закупівлю неякісного спорядження для ЗСУ.

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