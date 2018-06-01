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Справа Бабченка: СБУ повідомила про нову загрозу

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Під час підготовки теракту з журналістом Аркадієм Бабченком зловмисники готували замахи й на інших громадян.

Про це співробітники СБУ дізналися під час розслідування, повідомили на сторінці відомства у Facebook.

"Під час оперативно-розшукових заходів у справі Бабченка ми отримали інформацію про реальну загрозу безпеці інших громадян", - пояснили правоохоронці.

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Детальну інформацію в СБУ обіцяли оприлюднити пізніше.

Як писав OBOZREVATEL, крім Бабченка організатор злочину планував усунути ще 30 осіб.

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Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Місце
Україна
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