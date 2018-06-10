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Справа Бабченко: "розстрільний список" збільшився до 60

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Борис Герман, підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко, називав 60 цілей в Україні, які повинні були бути ліквідовані.

Про це в інтерв'ю "ВВС-Україна" розповів "кілер", якого він найняв для вбивства росіянина, Олексій Цимбалюк.

За його словами, під час першої зустрічі Герман говорив про список з 30 осіб і підкреслював, що вони повинні бути ліквідовані до осені. Згодом кількість цілей збільшилася вдвічі.

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"Ми зустрілися на парковці одного з торгових центрів. Я сів в його автомобіль. Ми поїхали, на ходу розмовляли. Розмова стосувалася списку майбутніх жертв. Імена називалися, але список, з його слів, на той час виріс з 30 до 60 цілей. для мене це, якщо чесно, звучало як розмова якогось маніяка", - розповів він.

Також Цимбалюк зазначив, що не бачив усього списку, йому було відомо лише про двох наступних жертви.

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За його словами, після Бабченко повинні були вбити активіста одеського євромайдан Тодора Пановского і колишнього ФСБшника Іллю Богданова.

"Під час однієї з наших зустрічей він показав мені їх фотографії і сказав: ці наступні. Черга - хто перший, а хто другий, - я міг визначати сам", - розповів Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня в мережі з'явився "розстрільний" список з 47 журналістів і блогерів. У зв'язку з цим СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, список 47 передали журналістам з Росії для дискредитації українських силовиків.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктЗамах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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Ганин Александр
Ганин Александр
Киселев с Ганапольским должны же быть вторыми и третьими в укр.новостях сообщалось?Уже переиграли?
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