Справа Бабченко: "розстрільний список" збільшився до 60

Борис Герман, підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко, називав 60 цілей в Україні, які повинні були бути ліквідовані.

Про це в інтерв'ю "ВВС-Україна" розповів "кілер", якого він найняв для вбивства росіянина, Олексій Цимбалюк.

За його словами, під час першої зустрічі Герман говорив про список з 30 осіб і підкреслював, що вони повинні бути ліквідовані до осені. Згодом кількість цілей збільшилася вдвічі.

"Ми зустрілися на парковці одного з торгових центрів. Я сів в його автомобіль. Ми поїхали, на ходу розмовляли. Розмова стосувалася списку майбутніх жертв. Імена називалися, але список, з його слів, на той час виріс з 30 до 60 цілей. для мене це, якщо чесно, звучало як розмова якогось маніяка", - розповів він.

Також Цимбалюк зазначив, що не бачив усього списку, йому було відомо лише про двох наступних жертви.

За його словами, після Бабченко повинні були вбити активіста одеського євромайдан Тодора Пановского і колишнього ФСБшника Іллю Богданова.

"Під час однієї з наших зустрічей він показав мені їх фотографії і сказав: ці наступні. Черга - хто перший, а хто другий, - я міг визначати сам", - розповів Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня в мережі з'явився "розстрільний" список з 47 журналістів і блогерів. У зв'язку з цим СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, список 47 передали журналістам з Росії для дискредитації українських силовиків.