Спотворений до невпізнання: в Одесі знайшли обгорілий труп

В Одесі неподалік залізничної станції виявили обвуглений труп. Тіло спотворене настільки, що без експертизи неможливо встановити ні вік, ні стать.

Моторошну знахідку зробив працівник залізничної станції "Одеса – Східна", повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство", – уточнили правоохоронці.

В Одесі знайшли обвуглений труп

Відомо також, що труп лежав просто поруч з рейками. Особу загиблого намагаються встановити поліцейські.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на Лісовому кладовищі знайшли тіло повішеного на дереві чоловіка. Людина, яка знайшла тіло, розповіла, що загиблий був ще і обгорілим. На місце прибули правоохоронці, щоб з'ясувати подробиці НП.

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