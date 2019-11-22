"Спостерігачі на танках?" Цимбалюк публічно вгамував рупорів Кремля через війну в Україні

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво розгромив брехню російських пропагандистів про те, що на Донбасі нібито немає російських військ.

Бурхлива дискусія між ними спалахнула в ефірі радіо "Ехо Москви". Так, в програмі обговорювалася заява президента Росії Володимира Путіна на форумі "Росія кличе" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому глава країни-агресора зазначив, що на сході нібито немає російських військ, проте він отримує звідти всю оперативну інформацію від своїх "військових спостерігачів".

Ведучі радіоефіру вхопилися за цю фразу і також почали стверджувати, що на Донбасі нібито ніколи не було регулярної російської армії, за винятком тих її представників, які просто "моніторять ситуацію" на фронті. Відверта брехня обурила Цимбалюка, і він яскраво відповів інформаційним поплічникам окупантів.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Як це вони моніторять? Вони з космосу дивляться, як ваші космонавти? Уявіть ситуацію, що в Хабаровському краї з'являються китайські військові спостерігачі на танках. Ви говорите: "Це окупація!". А вони кажуть: "Ні, ми спостерігачі! Бачите, у нас навіть немає нашивок "Армія Росії". Ми їх зняли". Тому, звичайно, смішно і гірко одночасно. Росія хоче всьому світу миру, крім України", – розгромив безглузді спроби росіян виправдатися український журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Цимбалюк в ефірі "Ехо Москви" жорстко зчепився з главою Фонду прогресивної політики (Росія) Олегом Бондаренком з приводу російсько-української війни. Російський пропагандист почав озвучувати антиукраїнські випади і зазіхати на територіальну цілісність України, за що отримав жорстку відсіч від журналіста.

Також на цьому радіо Цимбалюк вступив у гостру суперечку зі скандальним колегою Олександром Чаленком, який після Революції Гідності втік до Росії. Він розніс його пропагандистський спіч про "єдиний народ" і нібито вину України у початку війни на Донбасі.

Крім того, Цимбалюк дохідливо пояснив журналістці "Ехо Москви", чому вона не може дорікати Україні необ'єктивним висвітленням інформації про її країну. Він підкреслив, що наша держава постійно продовжує страждати через збройну агресію Кремля.

А в одному з ефірів "Ехо Москви" Цимбалюк озвучив жорстке послання всім росіянам. Він зазначив, що громадяни країни-агресора повинні забути про тезу про "братні народи" після того, як окупували частину території України. До того ж, нагадав він, сотні тисяч українців пройшли війну і зможуть себе захистити.

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