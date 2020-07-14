Сподіваюся, їх всіх затримають, – Лерос прокоментував арешт Штанько

Борис Бондар Розслідування 21:51, 14.07.2020

Затримання співробітниками СБУ 14 липня Дмитра Штанька, який нібито міг записувати розмову з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком, ніяк не вплине на актуальність самих записів.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос. За його словами, з Штанько він познайомився приблизно через тиждень-два після того, як були озвучені так звані "плівки Єрмака", під час прямого ефіру на одному з телеканалів. До цього вони ніколи не зустрічалися.

Останнє спілкування з правоохоронними органами у Лерос відбулося минулого тижня в НАБУ. Він дав свідчення у справі, пов'язаній зі скандальними "плівками".

Політик дізнався зі ЗМІ, що разом зі Штанько затримали і його спільника, але хто це такий, не має поняття.

Він підкреслив, що не бачить зв'язку між сьогоднішнім затриманням і оприлюдненням сканадльних записів, вони як були актуальними, так ними і залишилися.

"Є суть оприлюднених розмов, і з цієї суті СБУ і НАБУ нехай роблять певні дії. А змішувати ці дві історії абсолютно недоцільно", – підкреслив нардеп.

Крім того, він додав, що сподівається на адекватний розгляд правоохоронцями справ про топ-корупцію в українській владі.

"Сподіваюся, їх всіх затримають і допитають – не тільки Штанько, але і Дениса Єрмака, і Андрія", – резюмував Лерос.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Скандал із "плівками Єрмака" розгорівся після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

  • На них фігуранти обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

  • Також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

  • Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду глави Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

  • Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $100 тисяч.

  • Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі ОПУ Андрію Єрмаку.

  • Президент України Володимир Зеленський упевнений, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис не брав гроші за працевлаштування на посади в органах влади.

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