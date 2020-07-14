Сподіваюся, їх всіх затримають, – Лерос прокоментував арешт Штанько

Затримання співробітниками СБУ 14 липня Дмитра Штанька, який нібито міг записувати розмову з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком, ніяк не вплине на актуальність самих записів.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос. За його словами, з Штанько він познайомився приблизно через тиждень-два після того, як були озвучені так звані "плівки Єрмака", під час прямого ефіру на одному з телеканалів. До цього вони ніколи не зустрічалися.

Останнє спілкування з правоохоронними органами у Лерос відбулося минулого тижня в НАБУ. Він дав свідчення у справі, пов'язаній зі скандальними "плівками".

Політик дізнався зі ЗМІ, що разом зі Штанько затримали і його спільника, але хто це такий, не має поняття.

Він підкреслив, що не бачить зв'язку між сьогоднішнім затриманням і оприлюдненням сканадльних записів, вони як були актуальними, так ними і залишилися.

"Є суть оприлюднених розмов, і з цієї суті СБУ і НАБУ нехай роблять певні дії. А змішувати ці дві історії абсолютно недоцільно", – підкреслив нардеп.

Крім того, він додав, що сподівається на адекватний розгляд правоохоронцями справ про топ-корупцію в українській владі.

"Сподіваюся, їх всіх затримають і допитають – не тільки Штанько, але і Дениса Єрмака, і Андрія", – резюмував Лерос.

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