Сподіваюся, їх всіх затримають, – Лерос прокоментував арешт Штанько
Затримання співробітниками СБУ 14 липня Дмитра Штанька, який нібито міг записувати розмову з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком, ніяк не вплине на актуальність самих записів.
Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос. За його словами, з Штанько він познайомився приблизно через тиждень-два після того, як були озвучені так звані "плівки Єрмака", під час прямого ефіру на одному з телеканалів. До цього вони ніколи не зустрічалися.
Останнє спілкування з правоохоронними органами у Лерос відбулося минулого тижня в НАБУ. Він дав свідчення у справі, пов'язаній зі скандальними "плівками".
Політик дізнався зі ЗМІ, що разом зі Штанько затримали і його спільника, але хто це такий, не має поняття.
Він підкреслив, що не бачить зв'язку між сьогоднішнім затриманням і оприлюдненням сканадльних записів, вони як були актуальними, так ними і залишилися.
"Є суть оприлюднених розмов, і з цієї суті СБУ і НАБУ нехай роблять певні дії. А змішувати ці дві історії абсолютно недоцільно", – підкреслив нардеп.
Крім того, він додав, що сподівається на адекватний розгляд правоохоронцями справ про топ-корупцію в українській владі.
"Сподіваюся, їх всіх затримають і допитають – не тільки Штанько, але і Дениса Єрмака, і Андрія", – резюмував Лерос.
Як писав OBOZREVATEL:
Скандал із "плівками Єрмака" розгорівся після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.
На них фігуранти обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.
Також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.
Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду глави Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.
Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $100 тисяч.
Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі ОПУ Андрію Єрмаку.
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис не брав гроші за працевлаштування на посади в органах влади.