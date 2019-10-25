Відкинуло на кілька метрів: в Луцьку дитину збили на "зебрі"

У Луцьку лікарі борються за життя 10-річної Соломії Бенедик, яку на "зебрі" збив легковий автомобіль.

Аварія трапилась ввечері 24 жовтня. Дівчинка поверталася додому зі школи, де вона навчається у другу зміну. У момент, коли Соломія йшла по нерегульованому пішохідному переходу, її збив Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 54-річний місцевий житель.

Школярку відкинуло на кілька метрів убік. Прибулі лікарі діагностували у потерпілої множинні травми і негайно відвезли в реанімацію дитячої обласної клінічної лікарні.

Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати 10-річну Соломію Бенедик

За словами медиків, дитина перебуває у вкрай важкому стані. У лікарні постійно перебувають родичі та друзі дитини.

"Лікарі всю ніч боролися за життя Соломії, але її стан продовжує залишатися вкрай важким. Нам залишається сподіватися на диво", – розповіли OBOZREVATEL у школі, де вчиться дівчинка.

ДТП у Луцьку Google. Maps

Місце ДТП UA.Волинь

Поліція відкрила кримінальної провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Хмельницьку в результаті ДТП загинула 8-річна Софійка Чорнобай. Дитина перебувала на тротуарі, коли її збив мотоцикл, який до цього зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes E-200.

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