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"Спочивай із миром, воїне": у зоні ООС загинув 24-річний морпіх

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Сили ООС зазнали нової бойової втрати. 19 червня внаслідок множинних осколкових поранень, отриманих під час ворожого обстрілу, загинув навідник відділення морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 35-ї ОБМП у Facebook. "З сумом і болем повідомляємо про важку втрату в нашій родині морпіхів. Сьогодні, 19 червня, під час обстрілу зі сторони противника від множинних осколкових поранень загинув наш бойовий побратим, навідник відділення морської піхоти матрос Ляшок Олександр Іванович", — зазначено в повідомленні.

Олександр Ляшок, 35-та ОБМП ЗСУ

Олександр Ляшок, 35-та ОБМП ЗСУ

Новини
Загинув за Україну: у мережі нагадали про подвиг батька футболіста збірної U-20

Загинув Олександр Ляшок під Новотроїцьким Донецької області. У бригаді стверджують: загиблий воїн попри молодий вік був справжнім морпіхом.

"Він був веселим товаришем, вірним другом, молодим, завзятим, сильним духом чоловіком, якому назавжди залишиться 24 роки... Ти справжній морпіх, ти — в наших серцях і з нами в строю, спочивай із миром, воїне", — йдеться в офіційному сповіщенні про загибель бійця.

Раніше повідомлялося, що 17 червня на Донбасі загинув командир розвідки 42-го ОМБ 57-ї ОМП бригади Павло Тихонов. Водночас незаконні воєнізовані формування "Л/ДНР" продовжують обстрілювати позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями калібрів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війназагинув боєць
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Светлая память герою Украины. Земля тебе пухом.
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Maksimenko Olga, он защищал свою страну, свою Родину Украину от от рашиской мрази. Светлая ему память. Такие как он попадают в рай. А такие как ты просто сдохнут. Что вы и делаете.
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Maksimenko Olga
Maksimenko Olga
Пупкин Владимир, Он не хотел жить. хотел геройства: вот бог и забрал его себе.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Этот на своей мине подорвался, разминировать наверно хотел. Тымчука вон собственный пистолет пристрелил, чистил плохо)
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
несмотря на молодой возраст, был настоящим морпехом рагулем. Замля железобетоном!
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