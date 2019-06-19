"Спочивай із миром, воїне": у зоні ООС загинув 24-річний морпіх

Сили ООС зазнали нової бойової втрати. 19 червня внаслідок множинних осколкових поранень, отриманих під час ворожого обстрілу, загинув навідник відділення морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 35-ї ОБМП у Facebook. "З сумом і болем повідомляємо про важку втрату в нашій родині морпіхів. Сьогодні, 19 червня, під час обстрілу зі сторони противника від множинних осколкових поранень загинув наш бойовий побратим, навідник відділення морської піхоти матрос Ляшок Олександр Іванович", — зазначено в повідомленні.

Олександр Ляшок, 35-та ОБМП ЗСУ

Загинув Олександр Ляшок під Новотроїцьким Донецької області. У бригаді стверджують: загиблий воїн попри молодий вік був справжнім морпіхом.

"Він був веселим товаришем, вірним другом, молодим, завзятим, сильним духом чоловіком, якому назавжди залишиться 24 роки... Ти справжній морпіх, ти — в наших серцях і з нами в строю, спочивай із миром, воїне", — йдеться в офіційному сповіщенні про загибель бійця.

Раніше повідомлялося, що 17 червня на Донбасі загинув командир розвідки 42-го ОМБ 57-ї ОМП бригади Павло Тихонов. Водночас незаконні воєнізовані формування "Л/ДНР" продовжують обстрілювати позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями калібрів.

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