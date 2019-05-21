"Спочатку катувала охорона Кернеса, потім підключився мер": як Адольфович втікає від правосуддя

Через п'ять років після викрадення і тортур євромайданівцiв одіозний міський голова Харкова Геннадій Кернес залишається на волі. За будь-якої влади він почувається добре – домовлятися і роздавати обіцянки Кернес уміє.

Геннадій Адольфович бореться з волонтерами та декомунізацією, вважає Росію не агресором, а партнером, у розпал важких бойових дій їздить до Москви... Продовжувати можна безкінечно. Однак у сьогоднішній публікації — про резонансний процес, де Кернес — обвинувачений.

Потерпілий і його адвокат розповіли OBOZREVATEL про їхню запеклу боротьбу і готовність іти до кінця. Тому що закон повинен працювати — незалежно від рангу обвинуваченого, його фінансового становища і навіть виданої нагорі "індульгенції".

2 березня 2015 року Геннадію Кернесу оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених декількома статтями КК — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, тортури і погроза вбивством.

Сергій Ряполов про події того дня:

— 2014 рік, Харків, Революція Гідності — Янукович ще у владі, періодично намагаються розігнати Майдан... 25-го січня я був удома, коли зателефонував кум і попросив з'їздити забрати нашого спільного знайомого — Олександра Кутяніна. Сказав, що вони були на Майдані, за ними гналися, і що Сашу можуть "жорстко прийняти". Коли я приїхав у McDonalds на метро "Архітекстора Бекетова", побачив там Сашу, сів до нього, запитав, мовляв, як справи. Там мене силою і взяли під білі рученьки. Ніхто нічого не пояснював.

Те, як нас виводили з McDonalds, побачив хлопець на Volkswagen Golf. А в цей час поверталися з оточення хлопці з битами й пістолетами, вони переходили Пушкінську з іншого боку. І тут один із особистих охоронців Кернеса — Смицький — голосно закричав: "Він із вами?!" І ці з битами сприйняли питання як заклик — накинулися на автомобіль, відбили дзеркала, порізали шини. Водій намагався виїхати...

З боку все це здавалося якимись бандитськими розбірками. Нас повалили обличчям у сніг, щоб ми не бачили нападу, не були свідками. Почали бити.

Після цього відвезли у двір готелю "Національ", де охоронці Кернеса нас катували. Здебільшого мене, бо Сашу "обробили" до цього, запитували хто, що і навіщо, де базується "Правий Сектор" тощо.

Сергій Ряполов

У дворі "Націоналя" охоронці Геннадія Кернеса мене били в пах, душили, очі видавлювали... Потім нас завели в готель і безпосередньо Кернес почав допит. Я ж, наскільки міг, заперечував, тому що сподівався: це все-таки мер, він же людина зі статусом...

Але в результаті він мені одним ударом зламав ніс — зверху донизу, поставленим ударом, за дотичною.

Кернес сказав, мовляв, якщо хоч одна крапля крові впаде на килим, мене винесуть вперед ногами...

Далі нас передали в міліцію. Але те, що я написав у свідченнях — про те, що нас відвели в "Національ" — тоді ще міліція не враховувала взагалі. І це лягло в доказову базу кримінальної відповідальності самих міліціонерів...

Деякий час мені довелося ховати сім'ю. Більш-менш все заспокоілося тільки тоді, коли я дав свідчення в суді.

Суди тривають із 2015 року, було різне — зараз Апеляційний. Але я йтиму до кінця. Кернес повинен відповісти за скоєне!

Про те, як Кернес ухиляється від відповідальності та як "здійснюється правосуддя" OBOZREVATEL розповіла адвокат Ряполова — Тетяна Зелькіна.

— У нас зараз стадія апеляційного оскарження. Суд першої інстанції закрив справу з підстав, які не передбачені чинним законодавством. Просто тому, що тиждень прокурори не з'являлися на засідання, хворіли.

Крім цього, я відправляла клопотання про перенесення, оскільки суд без узгодження зі сторонами призначав засідання щодня, а в ці дати у мене були інші судові засідання, про що я повідомляла суд. Але той все ігнорував, такого раніше не було

До того ж не був розглянутий відвід судді. Я подала його Антонову і він зобов'язаний був передати спочатку на розгляд іншому судді, а тільки потім, якщо б відмовили у відводі, продовжити здійснення будь-яких судових процедур.

Водночас пішли за процедурою, яку країна, напевно, ще не бачила — попри нерозглянутий відвід суддя продовжував призначати засідання!

І тільки вже в день винесення скандального рішення, за годину до цього, відвід розглянув інший суддя. І запросили нас на цей відвід увечері перед датою засідання. А на саму дату засідання основного суду взагалі ніхто нікого не запрошував. Тобто, все відбулося в таємному порядку, без повідомлення нас за три дні, як передбачено законом.

Після цього, природно, з нашої точки зору, єдиний можливий для Апеляційного суду законний варіант — це задовольнити нашу апеляційну скаргу й відправити цю справу на новий судовий розгляд. Тому що з такими процесуальними порушеннями ухвалити рішення по суті неможливо. Ця справа, якщо рішення буде ухвалене законно, має повернутися до суду першої інстанції. Все з початку.

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Зараз Геннадій Адольфович затягує апеляційний розгляд. За цей період із різних причин було зірвано 12 засідань. Ні на одне з них Кернес не з'явився.

Не з'являвся в суд через хворобу, але в той же час у ЗМІ ми бачили його активність і те, як він безпроблемно виконує обов'язки міського голови Харкова.

Були й інші причини неявки обвинуваченого і скасування засідань. Серед них — неможливість забезпечення безпеки під час суду, участь Кернеса в передвиборчих процесах... Якось від нього прийшла заява, що його особиста неявка обумовлена тим, що він знав про те, що захисники не можуть з'явитися на суд, тому... недоцільно йому було кататися.

Геннадій Кернес Укрінформ

Наступне засідання заплановано на 25 травня.

З одного боку, Апеляційний суд не показує свою упередженість, найімовірніше — максимальний ступінь обережності, адже там розуміють резонансність справи тощо. Прагнуть не порушити чиїсь права — навіть права, які не передбачені.

З іншого ж боку, ця максимально обережна позиція приводить до того, що ми не маємо жодного шансу розглянути цю справу — оскільки практично всі причини неявок були визнані поважними.

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Виходить, що можна взагалі не приходити на судові засідання і чекати, поки пройде 10 років терміну давності за останнім складом злочину (катування). За двома іншими п'ятирічний термін вже закінчився.

Така ось у нас ситуація у справі, трохи сумна. Ми неодноразово заявляли клопотання про привід обвинуваченого, але суд постійно нам відмовляв.

OBOZREVATEL стежитиме за ходом судових засідань

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Журналісти викрили захмарні багатства Кернеса. Значна частина записана на його цивільну дружину Оксану Гайсинську.

Раніше в Службі безпеки України повідомили, що чиновник Кернеса був завербований і передавав інформацію росіянам. Його затримали за підозрою в державній зраді.

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