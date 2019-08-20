Спочатку адмінсуд, а тепер ГПУ? У Стрижевської, яка веде справу Ситника, виявили прослушку

У службовому кабінеті заступника генерального прокурора України Анжели Стрижевської знайшли прослушку. Те ж саме раніше відбулося і з головою Київського адміністративного суду Павлом Вовком.

OBOZREVATEL нагадує читачам, що після цього в НАБУ оприлюднили аудіозаписи, які нібито підтверджують його причетність до впливу на роботу державних органів.

Сам Павло Вовк заявив, що записи змонтовані, а зміст розмов спотворено.

"Я прослухав ці записи і вважаю, що це монтаж. Але з якою метою вони з'явилися і що в них такого? Очевидно, щоб відвернути увагу громадськості від розслідування резонансних справ колишніх владних функціонерів, помститися за рішення, які не сподобалися, у такий спосіб штучно створюючи негативний образ мій і суду загалом", – зазначив Вовк.

Павло Вовк

Прослушка

У цій справі 20 серпня у Вищій раді правосуддя має відбутися засідання, на якому розглянуть звільнення Вовка від виконання суддівських обов'язків.

Що стосується Стрижевської, то про її долю можна лише здогадуватися, адже саме вона веде справу директора НАБУ Артема Ситника. Зовсім скоро стане ясно, чи використовуватиме НАБУ брудні технології щодо заступника генпрокурора, як це зробили з Павлом Вовком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Слідчі дії проходили в рамках справи про можливі кримінальні порушення голови суду і його суддів щодо учасників Євромайдану. Також розслідується тиск голови суду на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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