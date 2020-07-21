Спливло справжнє ім'я луцького терориста: він народився в Росії
Справжнє ім'я луцького терориста, який 21 липня захопив автобус з людьми, – Кривош Максим Степанович.
Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, він народився 6 листопада 1975 року в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації. Прописаний він офіційно в місті Дубно.
Чоловік відсидів кілька термінів в місцях позбавлення волі – в 18 років у виправній колонії в Дрогобичі, а потім в Сокальській виправній колонії. В цілому він перебував у в'язниці 10 років за скоєння низки тяжких злочинів. Там він написав свою книгу "Філософія злочинця".
17.06.1994 – Луцький міський суд Волинської області – ст.142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство) ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).
07.11.2005 – Луцький міськрайонний суд Волинської області – ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, террорист вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали й виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.
Відомо, що чоловік зробив кілька пострілів з автобуса і викинув гранату, але вона не здетонувала, поки силовики сподіваються, що жертв немає.
Інформація про кількість зброї у терориста – уточнюється. Поліція вже встановила контакт з частиною родичів тих, хто в заручниках.
Раніше OBOZREVATEL писав:
у центрі Луцька 21 липня невідомий узяв у заручники 20 пасажирів автобуса й погрожував підірвати його. Очевидці розповіли про постріли на місці події, саму площу оточили правоохоронці.
Загарбник, який взяв в заручники людей в автобусі в Луцьку, представився правоохоронцям Максимом Плохим.
В мережі з'явилися вимоги Плохого. Чоловік погрожував підірвати автобус, якщо вони не будуть виконані.
Згідно з книгою "Філософія Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Плохий потрапив до в'язниці в 18 років. Відсидів там шість років. А пізніше також лікувався в психіатричній лікарні.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.