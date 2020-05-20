В момент падіння літака МАУ, який збила іранська ПВО у січні над Тегераном, на борту була паніка і люде не сиділи у свої кріслах.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, керівник комісії з розслідування авіакатастрофи в Ірані Олександр Рувін.

"Коли літак злітає, усі пасажири пристебнуті. Він піднявся на висоту 2 тис. м. Поки літак не підніметься на висоту 8 тис. метрів, оголошення про те, що слід пристебнутися, не вимикається. Так от, всі мали бути пристебнуті. А ми побачили трупи загиблих, які лежали на землі, без крісел", – пояснив свої висновки він.

Катастрофа МАУ в Ірані "Главком"

"Щоб вам було зрозуміліше, скажу, що якби люди були пристебнуті, вони б із кріслами так і впали, як було з пасажирами рейсу MH17. А те, що ми побачили в Ірані, означає, що на літаку вже була паніка. Є підстави вважати, що горіло зсередини і через отвори чорний дим виходив назовні", – додав Рувін.

Також керівник комісії з розслідування трагедії зазначив, що на місці падіння лайнера було присутньо багато сторонніх людей. Мова йде про місцевих іранських жителів, які збирали металобрухт.

"Тобто, деталі літака, що зроблені з титану, вони збирали на металобрухт. Була купка уламків, коли ми приїхали. Бульдозером на неї все скинули", – згадує Рувін.

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