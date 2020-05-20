Спершу Іран спростовував свою причетність до трагедії, але згодом визнав, що помилково випустив по лайнеру ракети

В момент падіння літака МАУ, який збила іранська ПВО у січні над Тегераном, на борту була паніка і люде не сиділи у свої кріслах.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, керівник комісії з розслідування авіакатастрофи в Ірані Олександр Рувін.

"Коли літак злітає, усі пасажири пристебнуті. Він піднявся на висоту 2 тис. м. Поки літак не підніметься на висоту 8 тис. метрів, оголошення про те, що слід пристебнутися, не вимикається. Так от, всі мали бути пристебнуті. А ми побачили трупи загиблих, які лежали на землі, без крісел", – пояснив свої висновки він.

Катастрофа МАУ в Ірані "Главком"

"Щоб вам було зрозуміліше, скажу, що якби люди були пристебнуті, вони б із кріслами так і впали, як було з пасажирами рейсу MH17. А те, що ми побачили в Ірані, означає, що на літаку вже була паніка. Є підстави вважати, що горіло зсередини і через отвори чорний дим виходив назовні", – додав Рувін.

Також керівник комісії з розслідування трагедії зазначив, що на місці падіння лайнера було присутньо багато сторонніх людей. Мова йде про місцевих іранських жителів, які збирали металобрухт.

"Тобто, деталі літака, що зроблені з титану, вони збирали на металобрухт. Була купка уламків, коли ми приїхали. Бульдозером на неї все скинули", – згадує Рувін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна і сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.

Але заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Україна готова звернутися до Міжнародного суду ООН, якщо Іран не буде сприяти розслідуванню катастрофи з Boeing 737 авіакомпанії МАУ.

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