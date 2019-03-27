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Спливла скандальна інформація про адвоката Зайцевої

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Засуджена до десяти років позбавлення волі за смертельну ДТП на Сумській Олена Зайцева найняла нового адвоката Юлію Плетньову, яка також захищає мера Харкова Геннадія Кернеса.

Дівчина відмовилася від послуг захисників, які представляли її раніше, і подала апеляцію на обвинувальний вирок, повідомляє "РБК-Україна".

Інформацію про нову підзахисну підтвердила і сама Плетньова, проте від коментарів відмовилася.

Новини
ДТП на Сумській: винуватець знову опинився в центрі скандалу

Олена Зайцева

Олена Зайцева

Цензор.НЕТ

Примітно, що новий адвокат Зайцевої є відомою в Харкові правозахисницею. Вона – дочка колишнього судді Апеляційного суду міста Харкова Володимира Плетньова.

Відзначається, що раніше адвокат представляла в суді народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна. Ще одним її підзахисним є мер Харкова Геннадій Кернес.

Також Плетньова представляє главу Новобаварського району Тетяну Цибульник.

Спливла скандальна інформація про адвоката Зайцевої

057.ua

Спливла скандальна інформація про адвоката Зайцевої

facebook.com/yuliya.pletnyova

При цьому, адвокат значиться засновником ТОВ "Червоний сердолік", яке отримало за результатами конкурсу право займатися пасажирськими перевезеннями в Харкові.

Спливла скандальна інформація про адвоката Зайцевої

facebook.com/yuliya.pletnyova

Спливла скандальна інформація про адвоката Зайцевої

facebook.com/yuliya.pletnyova

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

  • Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

  • У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевої.

  • Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

  • Нарколог Федірко, яку розшукували кілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

  • Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
Тег
ДТП Зайцева
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Шпакова Светлана
Шпакова Светлана
Ну, все. Теперь Зайцеву отпустят. Докажут, что если бы не Дронов, она бы благополучно почти медленно проехала бы перекресток перед носом у пешеходов.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тварь, похоже, конченная эта сука адвокатесса!
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