Сплив між людьми: в Харкові знайшли труп на пляжі. Фото і відео 18+

Під Харковом в Безлюдівському гідропарку сплив труп.

Про це повідомляється на сторінці групи "Х**ова Салтівка" у Facebook. Інцидент стався в неділю, 23 червня.

"На Безлюдівці сплив труп прямо серед білого дня. Люди на пляжі не відразу зрозуміли, що сталося і продовжували купатися і чілити під сонцем", - розповіли харків'яни.

Новини У Києві в Дніпрі знайшли труп

Увага, фото і відео 18+

У Харкові знайшли труп Facebook "Типовий Харьков'"

❗️На Безлюдівці сплив труп прямо серед біло дня. Люди на пляжі не відразу зрозуміли, що сталося і продовжували купатися і чіліть під сонцем. pic.twitter.com/NvWJT5xn7L - хуево Салтівка | Харків (@h_saltovka) 23 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві біля озера Вирлиця, нзнайшли тіло дев'ятирічної дитини, який вважався зниклим безвісти. За попередньою інформацією, хлопчика вбили.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал