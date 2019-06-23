Сплив між людьми: в Харкові знайшли труп на пляжі. Фото і відео 18+

Під Харковом в Безлюдівському гідропарку сплив труп.
Про це повідомляється на сторінці групи "Х**ова Салтівка" у Facebook. Інцидент стався в неділю, 23 червня.
"На Безлюдівці сплив труп прямо серед білого дня. Люди на пляжі не відразу зрозуміли, що сталося і продовжували купатися і чілити під сонцем", - розповіли харків'яни.
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У Харкові знайшли труп
Facebook "Типовий Харьков'"
❗️На Безлюдівці сплив труп прямо серед біло дня. Люди на пляжі не відразу зрозуміли, що сталося і продовжували купатися і чіліть під сонцем. pic.twitter.com/NvWJT5xn7L- хуево Салтівка | Харків (@h_saltovka) 23 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві біля озера Вирлиця, нзнайшли тіло дев'ятирічної дитини, який вважався зниклим безвісти. За попередньою інформацією, хлопчика вбили.
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