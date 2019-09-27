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27 вересня • оновлено в 18:53
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/ Розслідування

"Закопали в пакеті": на Волині працівниць прикордонної служби запідозрили у вбивстві немовляти

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На Волині двом сестрам, які служать у Державній прикордонній службі України, повідомлено про підозру у вбивстві новонародженої.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що в кінці липня цього року одна з жінок у домашніх умовах народила дитину.

"Вона навмисне не перев'язала пуповину і вдарила новонароджену дівчинку по голові. Як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму", – зазначили у відомстві.

Вбивство новонародженого

Вбивство новонародженого

nv.ua

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У ДБР також додали, що рідна сестра породіллі, яка також працює у Львівському прикордонному загоні Західного територіального управління Держприкордонслужби, помістила ще живу дитину в поліетиленовий пакет і закопала поблизу місця проживання сім'ї.

Підозрюваним у злочині загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що НП трапилася 29 липня у місті Устилуг. Сусіди розповідали, що породілля перебувала приблизно на 23 тижні вагітності і, швидше за все, у неї почалися передчасні пологи. Коли вона звернулася по допомогу до медиків, ті визначили, що пацієнтка нещодавно народила дитину, проте нічого про це не заявляла. Справою зайнялася поліція.

За словами сусіда, правоохоронці обшукали навіть автомобілі, які "викачують каналізацію", – думали, що тіло дитини викинули саме туди. Лише наступного дня поліцейські звернули увагу на свіжовикопане місце на городі. Там і знайшли тіло дитини.

Трагедія трапилася у м. Устилуг

Трагедія трапилася у м. Устилуг

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області жінка викинула на смітник новонароджену дитину. Зазначається, що у злочинниці вже є двоє дітей. Перед пологами жінка поїхала у Жовті Води, де жила у квартирі свекрухи

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Луцьк
Теги
новонароджений вбивство кримінал
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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