Співробітників СБУ звинуватили в побитті поліцейських: опубліковано відео 18+

У Павлограді Дніпропетровської області троє бандитів спільно зі співробітниками СБУ жорстоко побили людей.

Як повідомляє "Страна", подія трапилася рік тому, і тільки зараз завершується судовий процес у цій справі. Видання зазначає, що з кримінального провадження зникла згадка про співробітників СБУ. Однак, опубліковане відео, на якому в момент злочину відображені силовики.

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Повідомляється, що 2 червня 2018 року в центрі Павлограда жорстоко побили 30-річного Сергія Вязовиченка, 31-річного Антона Антонцева і 32-річного Євгена Самітова. Нападниками виявилися: 30-річний Первіз Джаббаров, 37-річний Сергій Сусоєв і 29-річний Арзуман Ахмедов. Найсильніше постраждав Вязовиченко, якому проломили голову й зламали основу черепа.

У поліції почали кримінальне провадження, винуватців швидко знайшли. Було встановлено, що раніше судимий Джаббаров на прізвисько "Петя", Сусоєв на прізвисько "Сисой" і їхній молодший спільник Ахмедов були відомі в поліції. Їх підозрювали у створенні місцевої наркомережі.

Крім цього, Джаббаров вже проходив обвинуваченим у Павлоградському суді за ст. ч. 1 с. 263 і ч.1 ст. 122 – незаконне зберігання зброї та умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості. Його спільник Сусоєв також притягався – за зберігання зброї і неодноразові крадіжки.

СБУ Укрінформ

Під час розслідування були отримані записи з камер відеоспостереження. На відео показано, що разом зі злочинцями в нічному клубі "Йогурт" за одним столом сиділи співробітники місцевого відділу СБУ: офіцери Андрій Воробйов, Олександр Біблий, Олексій Сухий і Владислав Дикопольський. Пізніше бандити разом із силовиками побили двох людей біля нічного клубу, пише видання.

Потерпілими виявилися два співробітники відділу судової експертизи місцевого відділення поліції Іван Сафоник і Дмитро Левченко. Поліцейських побили за те, що вони нібито заважали паркуватися біля нічного клубу Nissan Qashqai з держномерами АН3360СХ, на якому роз'їжджали співробітники СБУ.

Після внесення факту побиття Вязовиченка та його друзів до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 12018040370001265, УСБУ розпочали десятиденну перевірку "дотримання умов режиму секретності" в Павлоградському міському відділі поліції. Водночас силовики, які побили копів, служать саме у відділі секретності УСБУ Павлограда.

Начальник Павлоградської поліції Віктор Рибак написав рапорт про тиск, який чинить на нього СБУ, своєму безпосередньому начальнику генералу Віталію Глуховері (тоді – главі обласного управління Нацполіціі). У підсумку з оперативних матеріалів за фактом побиття Вязовиченка зникли всі згадки про причетність співробітників СБУ.

Журналісти пишуть, що отримати коментарі від Віктора Рибака та Віталія Глуховері не вдалося – перший перебуває у відпустці, другого вже зняли з посади.

У пресслужбі Павлоградської поліції повідомили, що суд над хуліганами, що побили Вязовиченка, майже завершився. Підозрюваних Джаббарова, Сусоєва і Ахмедова затримали й помістили в СІЗО через два тижні після бійки.

У місцевому управлінні СБУ від коментарів відмовилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області засудив до чотирьох років в'язниці чоловіка, що побив вагітну жінку.

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