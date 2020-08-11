Співробітник СБУ та ексвійськовий погоріли на передачі секретних даних у цукерках

Співробітник СБУ та військовий пенсіонер були затримані під час спроби передачі секретної інформації за кордон. Носій із нею був захований у цукерках.

Як повідомили на сайті Офісу генерального прокурора, обом чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, офіцер правоохоронного органу на виконання завдань так званих "кураторів" збирав з метою передачі представникам спецслужби іноземної держави відомості, що становлять державну таємницю. Також він надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Інформацію співробітник СБУ передавав через "кур’єра" – військового пенсіонера.

Носії з секретною інформацією підозрювані заховали в цукерках Сайт Офісу генпрокурора

"Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України", – сказано у повідомленні.

10 серпня 2020 року стосовно обох підозрюваних застосовано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці липня СБУ викрила масштабну схему постачання до Росії товарів військового призначення вітчизняного виробництва. Оборудку влаштували посадовці приватних компаній.