Працівник ДБР втрапив у скандал в аеропорту: Венедиктовій довелося вибачатися

Працівника Державного бюро розслідувань звинуватили в тому, що завдяки "корочці" він зміг позачергово потрапити на рейс до Італії. У відомстві вже вибачились за його поведінку.

Подробиці неприємного інциденту розповіла Вікторія Лапа у Facebook. Все трапилося 3 січня в міжнародному аеропорту "Київ" ("Жуляни").

"Ситуація банальна – зміна рейсу, заміна літака з меншою кількістю місць і, звичайно, всі пасажири не вміщаються у новий літак (для довідки – рейс Київ-Мілан, 3 січня, авіакомпанія "Ернест", виліт о 15.05). Найперше пропускають людей з дітьми або тих, у кого були заброньовані конкретні місця, а потім уже створюється жива черга і люди чекають, якщо хтось не прийде на рейс, то в порядку живої черги їх посадять на рейс. Я разом з італійцями, які також чекають, стоїмо в живій черзі", – розповіла вона.

За словами Вікторії, у результаті 6 осіб не з'явилися на посадку і вона виявилася першою у черзі.

"У мене вже взяли паспорт на видачу місця в літаку, але тут якимось чином з'являється слідчий ДБР Києва (експрокурор/слідчий прокуратури Києва) Заставний Тарас Юрійович зі своєю дружиною/подругою/сестрою Заставною Єлизаветою. Працівники аеропорту йому кажуть, що є жива черга і він вже не входить у ті місця, які звільнилися.

Він нервово телефонує комусь із ДБР, мені намагається по-хамськи сказати "у мене все заброньовано там в Італії на 20 днів, дівчина". Потім йде дзвінок до працівниці аеропорту від начальника аеропорту "Жуляни" або від якогось іншого начальника і у цього слідчого беруть паспорт і його з жінкою саджають на рейс. Я намагаюся пояснити, що я була перша в черзі, але його жінка і він по-хамськи кажуть "дівчина, нам потрібно полетіти, телефонуйте кому хочете", – додала вона.

Після цього, зазначила жінка, підійшовши до місця посадки, вона спробувала поговорити з співробітником ДБР і пояснити йому, "що так негарно робити". "Він почав грубіянити, у грубому тоні мені відповідати в присутності інших пасажирів і говорити, що нібито він прийшов на рейс раніше. А його жінка/дівчина взагалі мені сказала "дівчина, закрийте рот"...

Але якщо люди використовують своє службове становище в особистих цілях і ще й так по-хамськи поводяться, то це вже інша справа. Державне бюро розслідувань, прошу провести службове розслідування щодо Вашого працівника Заставного Тараса Юрійовича на предмет його відповідності моральним принципам, які він повинен мати згідно ст. 14 ЗУ "Про ДБР" і про можливе порушення ним присяги відповідно до ст. 14-1, в якої Заставний Тарас Юрійович під час вступу на службу в ДБР повинен був вказати, що він зобов'язується"... бути чесним, сумлінним і дисциплінованим...", – підкреслила дівчина.

Окремо постраждала пояснила, що на інші чотири місця, які залишилися в літаку, посадили італійців. Після проведеної перевірки керівниця ДБР Ірина Венедіктова принесла вибачення за свого підлеглого.

"За результатами службової перевірки, т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова приносить вибачення за неетичну поведінку слідчого ДБР Тараса Заставного в міжнародному аеропорту "Жуляни" 3 січня 2020 року. Ми формуємо новий правоохоронний орган, тому для нас важлива бездоганна репутація кожного працівника Бюро, а особливо слідчого. Запевняємо, що Бюро зробить все, аби подібні факти не траплялися в майбутньому", – вказано у повідомленні прессслужби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" 1 січня прикордонникам довелося силою затримувати пасажира рейсу в Дубай (ОАЕ), який виявився невиїзним через несплату аліментів.

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