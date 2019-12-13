Співак і ветеран АТО: хто такий Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві Шеремета

Андрія Антоненко (позивний "Riffmaster"), звинувачують в смерті журналіста Павла Шеремета. 12 грудня 2019 року Нацполіція оголосила про підозру Антоненко, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Хто такий Андрій Антоненко, широко відомий як автор неофіційного гімну Сил Спеціальних операцій ЗСУ "Тихо прийшов, тихо пішов", розбирався OBOZREVATEL.

Андрій Антоненко

Цимбали та рок-група Riffmaster

Андрій Антоненко народився в Києві, в 1971 році. Музичну освіту здобув в школі по класу цимбал, а пізніше в Культурно-просвітницькому училище за спеціальністю "диригент самодіяльного хору".

Важкою музикою захопився вже пізніше – в 1989 році Антоненко заснував треш-метал групу "Лепрозорій", проте покинув колектив всього через рік. З 1990-го по 1996-й рік виступав в треш-метал групі ADEM. У 1996 році заснував рок-групу DAZ Machine, яка проіснувала до 2003 року.

У 2003 році Андрій Антоненко створив рок-групу Riffmaster і став її солістом.

Ветеран АТО і служба в ССО

Вперше в зоні АТО Антоненко побував в 2015 році, коли разом з лідером гурту "Тартак" відправився виступати перед українськими військовими. Служити ж пішов за контрактом, вступив до лав Сил Спеціальних операцій ЗСУ і дослужився до звання сержанта.

Андрій Антоненко

Пізніше Антоненко брав активну участь у створенні мобільних рекрутингових груп. У 2017 році він отримав нагороду Міністерства оборони України "За сприяння збройним силам України" і президентську відзнаку "За гуманітарне участь в АТО".

"Тихо прийшов ..."

Записана групою Андрія Антоненко Riffmaster пісня "Тихо прийшов, тихо пішов" стала неофіційним гімном українських Сил спеціальних операцій. Її часто можна почути в ефірі українських радіостанцій.

У червні 2018 року Riffmaster був гостем ефіру ObozTV, в якому він розповів, що змусило його кардинально переглянути свої погляди і піти воювати на схід України.

Підрив електроопор в Херсонській області

Слідство пов'язує Андрія Антоненко з підривом електроопор в Херсонській області, який стався в листопаді 2015 року. Тоді на адміністративному кордоні з АР Крим, біля КПП "Чонгар" були підірвані дві опори ЛЕП, по яким на територію півострова подавалася електроенергія.

пошкоджені електроопори

Вбивство Павла Шеремета

12 грудня 2019 року в будинку Андрія Антоненко пройшли обшуки. Увечері того ж дня, на спеціально зібраному брифінгу глава Національної поліції Євген Коваль заявив, що Андрій Антоненко підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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