"Список Путіна": знайдено показовий момент в обміні ув'язненими Росії і України

Обмін в'язнями між Росією і Україною буде повністю залежати від президента РФ Володимира Путіна.

Саме він, а не російська омбудсмен Тетяна Москалькова впливає на долю в'язнів. Таку точку зору висловив український журналіст Віталій Портников у матеріалі для "Радіо Свобода".

"Список, який російська сторона передасть українській для звільнення з в'язниць, впевнений, буде "списком Путіна". І список тих, кого Кремль буде готовий звільнити, теж буде "списком Путіна", – зазначив Портников.

Як приклад він навів звільнення журналіста-розслідувача Івана Голунова, якого 7 червня заарештували за нібито збут наркотиків. У Росії почалися масові протести через підозри в сфабрикованій справі, після чого Голунова відпустили. Однак це трапилося тільки після того, як глава РФ "дав добро".

Ілюстрація Парламентська газета

Портников підкреслив, що Кремль самостійно вирішує, кого з українців можна обміняти. Режисера з Криму Олега Сенцова окупанти назвали громадянином Росії, що робить його обмін неможливим.

"А ось до українських громадян, яких незаконно утримують на території окупованих районів Донецької та Луганської областей, Росія взагалі жодного стотсунку мати не хоче. Вони – українці, це в Москві визнають. Але і утримують їх теж українські громадяни – ну або "громадяни народних республік". Це ж, за версією Кремля, внутрішній конфлікт", – уточнив Віталій Портников.

Як писав OBOZREVATEL, 27 травня Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

Міністерство закордонних справ України направило в МЗС РФ ноту з питанням, коли і будуть повернуті українські моряки і кораблі.

У червні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова запропонувала російському омбудсмену обговорити звільнення всіх ув'язнених громадян України в РФ і росіян в Україні.

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