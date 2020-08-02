"Списки" Дубінського

ДПС з великою зацікавленістю ознайомилась з публікацією на офіційній сторінці народного депутата Дубінського та його твердженнями, що він володіє доказами незаконності операцій, проведених підприємствами зі списку, оприлюдненого як додаток до його публікації.

ДПС щиро дякує громадянину Дубінському за те, що він знову привернув увагу суспільства до системної проблеми економічної злочинності, яку окремі безвідповідальні політики та експерти останнім часом намагаються вивести з фокусу суспільної уваги або і взагалі довести, що її не існує. Але, на жаль, цим позитив і обмежується.

Почнемо з того, звідки взявся "список Дубінського". Це – перелік суб’єктів господарювання, який 24.07.2020 ДПС надіслала своїм офіційним листом на адресу Головного оперативного управління податкової міліції для здійснення аналізу їх діяльності на наявність можливих податкових ризиків. Процес передачі інформації задокументований, і відповідні докази у будь-який момент доступні для правоохоронних органів.

Цього достатньо, щоб зрозуміти, що громадянин Дубінський разом зі своїми прибічниками проявили надмір некомпетентності та необізнаності. Адже вони, навіть мінімально не розібравшись, якою інформацією заволоділи, зробили висновки, що направлення матеріалів до правоохоронних органів для відповідного реагування є ""крышеванием" криминальной деятельности" (за версією Дубінського).

Оприлюднений Дубінським перелік призначений для того, аби ретельно вивчити діяльність зазначених у ньому суб’єктів, оцінити наявність податкових ризиків, зібрати докази протиправної діяльності, якщо вона має місце, та організувати подальше комплексне відпрацювання тих суб’єктів, у діяльності яких такі ризики обґрунтовано вбачаються. ДПС та податкова міліція усвідомлюють усі наслідки визначення будь-якого суб’єкта господарювання, як порушника податкового законодавства, тому ставляться до цієї роботи вкрай відповідально.

Але громадянин Дубінський, не маючи жодної уяви про те, як виконується системна робота з протидії створенню і використанню фіктивного податкового кредиту, яку веде ДПС та яка вже забезпечила протягом 3-х останніх місяців більше 10 млрд грн додаткових бюджетних надходжень, кількома реченнями записав у злочинці сотні підприємств реального сектору економіки України, протиправну діяльність яких він начебто задокументував. Тих підприємств, що сплатили більше 33 млрд грн податків і зборів, створили станом на 30.07.2020 більше 8,5 тисячі робочих місць за час свого існування. Як наслідок, їх діловій репутації завдано невідворотної шкоди заявами громадянина Дубінського, що є представником вищого законодавчого органу України.

На нашу думку, все це заради його власних політичних ігор і самопіару. ДПС щиро сподівається, що дії Дубінського продиктовані лише цим, а не є виконанням замовлення тих злочинних угруповань, що ведуть свою діяльність у сфері економіки та були позбавлені протягом останніх 3-х місяців значної частини своїх тіньових доходів. Якщо громадянин Дубініський дійсно вважає, що злочинна діяльність з формування фіктивного податкового кредиту ("скрутка") супроводжується сплатою податків – можна констатувати лише повне нерозуміння ним предмету, який він взявся коментувати.

Одночасно ДПС повідомляє, що в оприлюдненому Дубінським переліку є і ряд тих підприємств, які протягом червня офіційно визначені комісіями ДПС як ризикові. Реєстрація ними податкових накладних обмежена та організоване комплексне відпрацювання їхньої діяльності.

Зокрема, вчора, 29 липня, протягом дня ДПС проведено перевірки місць зберігання тютюнових виробів, оскільки саме ця товарна група найчастіше використовується в операціях з формування фіктивного податкового кредиту. Тобто, на думку народного депутата Дубінського, способом "кришевания" схем є блокування ДПС тих, хто ці схеми створює.

За дивним збігом обставин, саме після проведення ДПС перевірок торговців тютюновими виробами народний депутат Дубінський раптово вирішив помітити існування у державі економічної злочинності. Проте свої звинувачення адресував тим, хто з нею бореться.

У підсумку ДПС вважає за необхідне повідомити:

1. Оприлюднивши службову інформацію ДПС, надіслану для опрацювання до ДФС (податкової міліції), та звинувативши при цьому усіх суб’єктів підприємництва, що там зазначені, у злочинній діяльності, народний депутат Дубінський дискредитував як сумлінних платників податків, так і ті зусилля, що докладаються вищим політичним керівництвом держави для системного подолання організованої злочинності у сфері економіки. Жагою до самопіару миттєво скористалися представники опозиції.

2. Масово записавши у злочинці як тих суб’єктів господарювання, в діяльності яких вбачаються податкові ризики, так і сумлінних платників податків, народний депутат Дубинський створив умови для того, щоб несумлінні платники могли апелювати до сумнівності ризиковості їх діяльності, посилатися на те, що їх легко сплутати з представниками реального сектору економіки, а отже – уникати заходів адміністративного впливу з боку податкової служби.

3. Враховуючи, що останнім часом низкою експертів та опозиційних політиків ведеться боротьба за скасування самої системи моніторингу податкових ризиків у сфері адміністрування ПДВ, заяви народного депутата Дубінського, поза сумнівом, будуть використані ними для підтвердження власної правоти.

4. Оскільки заява народного депутата Дубінського зроблена ним на його офіційному інформаційному ресурсі, ДПС вимушена буде звернутися до усіх суб’єктів господарювання, яких Дубінський визначив як злочинців, з пропозицією надати підтвердження реальності їх господарської діяльності. ДПС заздалегідь приносить свої вибачення всім сумлінним платникам податків, що вимушені будуть проводити додаткові адміністративні процедури, але податкова служба не має права ігнорувати офіційні повідомлення народних депутатів.

Разом з тим, для мінімізації тієї шкоди, що завдана репутації сумлінних платників податків заявами народного депутата Дубінського, ДПС готова надати свої інформаційні ресурси для публікації інформації про діяльність таких платників.

ДПС повідомляє, що готова не тільки повністю сприяти правоохоронним органам у перевірці всіх заяв народного депутата Дубінського, але і має намір робити це у максимально публічний спосіб, аби продемонструвати суспільству реальну ситуацію у сфері боротьби з економічною злочинністю та стан виконання завдань вищого керівництва країни, рішуче налаштованого на знищення схем ухилення від оподаткування та ліквідацію злочинних угруповань, що їх створюють.

P.s. В ході вивчення "списку Дубінського" фахівці ДПС помітили, що він є дещо скороченим порівняно з тим, який надсилався на опрацювання до податкової міліції. Дивним чином з нього зникло декілька десятків підприємств, що сформували податковий кредит на суму більше 70 млн грн.

ДПС буде вдячна громадянину Дубінському, якщо він публічно пояснить, за яким принципом він виключав ці підприємства зі списку, що був ним оприлюднений.