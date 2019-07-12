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Спіймали в Росії: Україні видали педофіла, що знущався над 11-річною дівчинкою

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В Україну з Росії екстрадували хмельничанина, який розшукувався Нацполіцією за підозрою в розбещенні неповнолітньої.

Про це поінформувала прес-служба правоохоронців. Повідомляється, що у вересні 2016 року слідчі Кам'янець-Подільського відділу поліції оголосили про підозру 67-річному жителю Хмельницького.

"Зловмисник, який протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно 11-річної дівчинки з бідної сім'ї, відчувши реальну загрозу опинитися за ґратами, втік від органів попереднього розслідування та майже 3 роки переховувався за кордоном", – розповіли правоохоронці.

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Україні видали ймовірного педофіла

Україні видали ймовірного педофіла

npu.gov.ua

Підозрюваного оголосили в міжнародний розшук. У кінці 2018 року за допомогою Інтерполу він був затриманий на території РФ і лише 10 липня вдалося провести процедуру екстрадиційного арешту.

Відзначається, що чоловік був доставлений у Хмельницький. Суд посадив його під варту на період досудового розслідування.

Україні видали ймовірного педофіла

Україні видали ймовірного педофіла

npu.gov.ua

Україні видали ймовірного педофіла

Україні видали ймовірного педофіла

npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Запоріжжі активісти затримали ймовірного педофіла, який намагався спокусити 14-річного підлітка.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
педофiли розбещував несовершеннолтнюю фотографии Національна поліція України Росія затримання
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