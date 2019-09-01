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Спіймали шістьох: стало відомо про проблеми "Л/ДНР" на Донбасі

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Співробітники Національної гвардії на Донбасі в суботу, 31 серпня, затримали 6 громадян, причетних до незаконних збройних формувань.

Про це повідомила прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що 2 жінок і 4 чоловіків, жителів Донецької і Луганської областей, зловили при перевірці документів при спробі перетину блокпостів, розташованих поблизу Маріуполя.

Вони намагалися перетнути блокпости як власним транспортом, так і рейсовими автобусами.

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Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Ілюстрація. Терористи на Донбасі

joinfo.ua

Прес-служба додає, що всього за минулий тиждень (26 серпня – 1 вересня), під час виконання спеціально-бойових завдань на блокпостах у районі проведення Операції Об'єднаних сил, гвардійцями були затримані:

  • 10 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення;

  • 9 – кримінальні злочини;

  • 9 – причетних до незаконних збройних формувань;

  • 1 – причетного до перевезення медичних препаратів наркотичної походження.

"Усі правопорушники були передані працівникам Національної поліції України", – підсумовано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, 31 серпня в зоні проведення ООС на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Маріуполь
Теги
Національна гвардія ООС Новини ДНР Новини ЛНР ДНР терористи "ДНР" затримання
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